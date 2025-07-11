Фонд Мартина Скорсезе отреставрировал фильм «Гибель Отрара»

Трейлер фильма опубликовали вчера, 10 июля.

Сообщается, что премьера фильма состоится 26 июля в Бристоле (Англия), а 1 августа фильм покажут в нью-йоркском киноцентре при «Линкольн-центре».

По словам Ардака Амиркулова, это первая цифровая копия в формате 4K и до этого оригинал фильма существовал только на пленке.

— В Европе существует фонд, который занимается восстановлением старых фильмов, признанных классикой мирового кинематографа. Они самостоятельно отбирают картины, выделяют средства и восстанавливают их за свой счет. Этот фонд работает в сотрудничестве с фондом The Film Foundation известного режиссера Мартина Скорсезе. Когда-то Скорсезе включил фильм «Гибель Отрара» в свою фильмотеку. Позже он передал копию в Музей Джорджа Истмана в Нью-Йорке. Сейчас, в эпоху цифровых технологий, они решили восстановить «Гибель Отрара» в цифровом формате, — рассказал он.

Кадр из трейлера

Решение о реставрации фильма «Гибель Отрара» было принято фондом Мартина Скорсезе. Они отбирают картины, которые считают классикой мирового кино, и стремятся сохранить их для будущих поколений. Ранее они уже восстановили фильмы таких выдающихся режиссеров, как Акира Куросава, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Ингмар Бергман, Андрей Тарковский. Следующей работой стала казахстанская картина, которую вскоре начнут показывать в кинотеатрах формата IMAX Европы и США.

— Когда-то представители фонда Скорсезе приезжали в Алматы, просили разрешение показывать фильм на фестивалях от имени их фонда, с титром «Мартин Скорсезе представляет». Я дал согласие. Единственную копию они передали в музей, а затем сделали цифровую версию с нашего негатива, — добавил Ардак Амиркулов.

Реставрация фильма проходила в Болонье, Италия. Весь фильм отсканировали заново с оригинальных негативов, восстановили в разрешении 4K и выпустили на Blu-ray дисках.

— Я не вмешивался в технический процесс реставрации: этим занимались профессионалы в Италии. Периодически присылали примеры, мы давали свои комментарии, правки, — уточнил режиссер.

Реставрация выполнена в рамках проекта World Cinema Project организации «The Film Foundation» и Cineteca di Bologna в лаборатории L’Immagine Ritrovata.

— Финансирование предоставлено фондом Hobson/Lucas Family Foundation. Сканирование выполнено компанией ARDFILM в Алматы (Республика Казахстан). Ардак Амиркулов руководил сканированием и утвердил финальную цветокоррекцию. Особая благодарность Дэниелу Берду. Реставрация была завершена в 2024 году студией L’Immagine Ritrovata, – говорится в официальном релизе трейлера «Гибель Отрара».

Кадр из трейлера

Будут ли показывать фильм в Казахстане

Договор с фондом подписала компания Ardfilm, которой принадлежат права на фильм. Как сообщил Ардак Амиркулов, он выступал как директор и владелец компании. По условиям соглашения, право на демонстрацию картины передано только для территории Европы и Северной Америки. Прокат в других регионах — Азии, Африке, Латинской Америке и странах СНГ — остается у Ardfilm.

— Нам предоставили цифровую копию, и, возможно, осенью мы выпустим фильм в казахстанский прокат. Это зависит не только от нас — многое решают кинотеатры и прокатчики. У нас нет возможности делать предоплату, как это часто требуется, но если интерес будет, мы выпустим собственный трейлер и запустим рекламную кампанию. Предположительно, в сентябре или октябре постараемся вывести фильм в прокат в Казахстане. Если не получится, будем искать другие пути: возможно, договоримся со стриминговой платформой или выложим фильм на нашем YouTube-канале, — сказал Ардак Амиркулов.

Фото: из личного архива Ардака Амиркулова

Как снимали «Гибель Отрара»

«Гибель Отрара» был снят в 1991 году компанией Ardfilm при участии киностудии Казахфильм.

Сюжет картины повествует о древнем городе Отрар — одном из культурных и политических центров казахской цивилизации. В начале XIII века город был захвачен войсками Чингисхана. Узнав о готовящемся походе в Центральную Азию, Унжу спешит предупредить правителей Хорезмского ханства об угрозе.

Фото: Kazinform

В фильме снимались актеры Дохдурбек Кыдыралиев, Тунгышбай Жаманкулов, Болот Бейшеналиев, Абдурашид Махсудов. Над сценарием работали Алексей Герман и Светлана Кармалита. Операторы — Сапар Койчуманов и Аубакир Сулеев. Художником-постановщиком стал Умирзак Шманов.

Картина была снята на казахском языке. В СССР она демонстрировалась с одноголосым переводом, но дублирования на русский не было — и в будущем этого не планируется.

— Восстановленная версия также осталась на казахском языке с английскими субтитрами. При показе в Казахстане, возможно, добавим русские субтитры, — сказал режиссер Ардак Амиркулов.

Первоначально фильм задумывался как дипломная работа Ардака Амиркулова, однако съемки растянулись на четыре года, и в процессе проект утратил государственное финансирование.

О работе над фильмом подробнее рассказал художник-постановщик Умирзак Шманов.

Фото: из личного архива

— Все декорации — крепости, дворцы, интерьеры, а также локации на натуре, такие как аулы и лагеря монголов — были моей работой. Художники начинают работать еще в сценарный период, обсуждают текст с режиссером, оператором, директором картины. Затем наступает подготовительный этап. Мы делаем эскизы, макеты, составляем сметы. Это большая работа. Проект проходит защиту перед художественным советом: показываем все — от одежды до моделей декораций. Учитываем замечания и дорабатываем, — сказал Умирзак Шманов в интервью Kazinform.

После этого начинается съемочный период. Декорации строят заранее, шьют одежду, собирают реквизит — старинные предметы. Продумывались все детали — от трюков до сцен с конями, подкопами, штурмами, пожарами. Безопасность была приоритетом, и, к счастью, съемки прошли без происшествий.

Фильм снимался с 1987 по 1991 год. Это был тяжелый период — распад Советского Союза, финансирование прекратилось, работа останавливалась, рабочие уходили, денег не было.

— На кассе студии даже висела записка: «Денег нет. Спрашивайте у Ардака Амиркулова». А мы продолжали. Съемки шли в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане. Декорации древнего города Отрар приходилось восстанавливать несколько раз, из-за морозов глина замерзала, было невозможно строить. Мы были молоды, верили в фильм, — говорит Умирзак Шманов.

Фото: из личного архива Ардака Амиркулова

По его словам, официальной премьеры у фильма практически не было, несмотря на это фильм был замечен за рубежом, Шманова даже пригласили в Италию после этого фильма. Они также получили Государственную премию в области кинематографии в 1993 году.

— Что касается реставрации — это очень важно. Это культурный акт для независимого Казахстана. Это наша история. Я горжусь тем, что приложил руку к созданию этого фильма, — подытожил Умирзак Шманов.

Напомним, ранее картина телеканала JIBEK JOLY названа лучшим документальным фильмом в премии «Тұмар» — 2025.