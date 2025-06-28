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    18:43, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Премия «Тұмар» — 2025: лучшим документальным фильмом названа картина телеканала JIBEK JOLY

    Сегодня в преддверии Дня работников СМИ в Астане стали известны обладатели национальной телевизионной премии «Тұмар» — 2025, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

    Победу в номинации «Лучший документальный фильм» одержала картина телеканала JIBEK JOLY «Человек с острова Кулалы».

    Победителям вручили статуэтки «Тұмар» и денежное вознаграждение в размере 1 миллиона тенге за высокие достижения в области отечественного телевизионного жанра.

    «Человек с острова Кулалы» — это документальный фильм об уникальном человеке, который живет в одном из самых труднодоступных уголков Каспийского моря. Так, в полной изоляции от цивилизации уже более 30 лет живет и работает Петр Иванович Лупенков — начальник местной гидрометеорологической станции.

    Картина как вдохновляющий портрет человека, чья жизнь стала примером стойкости, самоотверженности и любви к природе. Через воспоминания героя зрители узнают о том, как он выжил в 90-е, когда станцию приходилось защищать от разграбления, и как, несмотря на все трудности, ему удалось сохранить верность профессии и воспитать детей.

    Отметим, что в 2025 году для участия в премии «Тұмар» поступило более 300 заявок по 11 номинациям от ведущих республиканских и региональных телеканалов. В шорт-лист вошли 44 работы.

    Ранее сообщалось, что проект телеканала JIBEK JOLY «Таза қала» одержал победу в номинации «Лучший социальный проект».

    Телеканал JIBEK JOLY был представлен в 4 номинациях. 

    Теги:
    Фильмы СМИ JIBEK JOLY
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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