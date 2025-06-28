Премия «Тұмар» — 2025: лучшим документальным фильмом названа картина телеканала JIBEK JOLY

Победу в номинации «Лучший документальный фильм» одержала картина телеканала JIBEK JOLY «Человек с острова Кулалы».

Победителям вручили статуэтки «Тұмар» и денежное вознаграждение в размере 1 миллиона тенге за высокие достижения в области отечественного телевизионного жанра.

«Человек с острова Кулалы» — это документальный фильм об уникальном человеке, который живет в одном из самых труднодоступных уголков Каспийского моря. Так, в полной изоляции от цивилизации уже более 30 лет живет и работает Петр Иванович Лупенков — начальник местной гидрометеорологической станции.

Картина как вдохновляющий портрет человека, чья жизнь стала примером стойкости, самоотверженности и любви к природе. Через воспоминания героя зрители узнают о том, как он выжил в 90-е, когда станцию приходилось защищать от разграбления, и как, несмотря на все трудности, ему удалось сохранить верность профессии и воспитать детей.

Отметим, что в 2025 году для участия в премии «Тұмар» поступило более 300 заявок по 11 номинациям от ведущих республиканских и региональных телеканалов. В шорт-лист вошли 44 работы.

Ранее сообщалось, что проект телеканала JIBEK JOLY «Таза қала» одержал победу в номинации «Лучший социальный проект».

Телеканал JIBEK JOLY был представлен в 4 номинациях.