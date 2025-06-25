Тұмар - 2025: телеканал JIBEK JOLY представлен в 4 номинациях

В текущем году, для участия в Премии поступило более 300 заявок по 11 номинациям от ведущих республиканских и рениональных телеканалов. В шорт-лист вошли 44 работы.

Имена победителей будут определены 27 июня в предверии дня работников средств массовой информации. Победители премии станут обладателями статуэтки «Тұмар» и денежного вознаграждения в размере 1 миллиона тенге за самые высокие достижения в области отечественного телевизионного жанра.

Номинанты Национальной премии «Тұмар-2025»:

Лучший социальный телепроект:

«Таза қала» - телеканал JIBEK JOLY

«Таза Қазақстан» - телеканал 24KZ

«Жақсылық жаса» - телеканал QAZAQSTAN TV

«Әке арманы» - телеканал АSTANA TV

Лучший репортаж года:

«В гостях у кочевников» - телеканал МИР

«Алаяқтар балаларды қыруар қаржыға сан соқтырып жатыр» - телеканал ATAMEKEN BUSINESS

«Театры выживают за счёт талантов» - телеканал Хабар

«Абадан» хабары» - телеканал ЖЕТІСУ

Лучшая информационно-аналитическая программа:

«Жетінші студия» - 7 канал

«Basty taqyryp» - телеканал ATAMEKEN BUSINESS

«Әлем және біз» - телеканал QAZAQSTAN TV

«President» - телеканал 24KZ

Лучшее журналистское расследование:

«АЭС және энергетикалық қауіпсіздік» - телеканал ATAMEKEN BUSINESS

«По следам спасительного эшелона: как доставляли продовольствие в блокадный Ленинград из Казахстана?» - телеканал МИР

«Мүгедектігі бар жандар жұмысты қайдан табады?» - телеканал QYZYLORDA TV

«Тылсым тарих: Аштық қасіреті, Құмаршық қасиеті» - ATYRAÝ TV

Лучший сериал года:

«Күзде келген көктем» - телеканал Хабар

«Құтқару қызметі» - 7 канал

«12:00» - 31 канал

«111. JUZ ON BIR» - телеканал JIBEK JOLY

Лучший документальный фильм:

«Человек с острова Кулалы» - телеканал JIBEK JOLY

«Вандализммен күрес» - телеканал ATAMEKEN BUSINESS

«Закладчики. Расплата» - телеканал QYZYLJAR

«Олимпийские свершения: казахстанские герои Парижа» - телеканал Хабар

Лучший детский телепроект:

«Дара бала» - телеканал BALAPAN

«Давай меняться» - ERTIS TV

«Түркістан сақшылары» - TURKISTAN TV

«Дарын» - QOSTANAI TV

Лучший региональный канал:

Телеканал 77TV – Жамбылская область

Телеканал Saryarqa - Карагандинская область

Телеканал Caspian News - Атырауская область

Телеканал ULYTAU - Улытауская область

Лучший тележурналист:

Бектас Ақерке – телеканал QAZAQSTAN TV

Иманғали Айнұр – телеканал JIBEK JOLY

Каженов Аслан – телеканал 24KZ

Пернебекова Әйгерім – телеканал ALMATY TV

Лучший телеведущий:

Петерс Оксана – 7 канал

Меймеш Үмбетәлі – телеканал ALMATY TV

Доспаева Мөлдір – телеканал Хабар

Вишневская Вероника - ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

Лучший спортивный комментатор:

Айтбай Жандос – телеканал Хабар

Ерік Ерсін – телеканал QAZSPORT

Азамат Ашимов – телеканал ATAMEKEN BUSINESS

Азамат Нұғыманов - телеканал QAZAQSTAN TV

Премия «Тұмар» учреждена в 2017 году по инициативе Министерства Культуры и информации РК. Главная цель Премии –продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве телевизионного контента и поощрение лучших представителей.