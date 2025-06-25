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    19:48, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Тұмар - 2025: телеканал JIBEK JOLY представлен в 4 номинациях

    Сегодня в предверии Дня работника СМИ определены номинанты Национальной телевизионной премии «Тұмар» - 2025, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    премия Тумар
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК.

    В текущем году, для участия в Премии поступило более 300 заявок по 11 номинациям от ведущих республиканских и рениональных телеканалов. В шорт-лист вошли 44 работы.

    Имена победителей будут определены 27 июня в предверии дня работников средств массовой информации. Победители премии станут обладателями статуэтки «Тұмар» и денежного вознаграждения в размере 1 миллиона тенге за самые высокие достижения в области отечественного телевизионного жанра.

    Номинанты Национальной премии «Тұмар-2025»:

    1. Лучший социальный телепроект:

    «Таза қала» - телеканал JIBEK JOLY

    «Таза Қазақстан» - телеканал 24KZ

    «Жақсылық жаса» - телеканал QAZAQSTAN TV

    «Әке арманы» - телеканал АSTANA TV

    1. Лучший репортаж года:

    «В гостях у кочевников» - телеканал МИР

    «Алаяқтар балаларды қыруар қаржыға сан соқтырып жатыр» - телеканал ATAMEKEN BUSINESS

    «Театры выживают за счёт талантов» - телеканал Хабар

    «Абадан» хабары» - телеканал ЖЕТІСУ

    1. Лучшая информационно-аналитическая программа:

    «Жетінші студия» - 7 канал

    «Basty taqyryp» - телеканал ATAMEKEN BUSINESS

    «Әлем және біз» - телеканал QAZAQSTAN TV

    «President» - телеканал 24KZ

    1. Лучшее журналистское расследование:

    «АЭС және энергетикалық қауіпсіздік» - телеканал ATAMEKEN BUSINESS

    «По следам спасительного эшелона: как доставляли продовольствие в блокадный Ленинград из Казахстана?» - телеканал МИР

    «Мүгедектігі бар жандар жұмысты қайдан табады?» - телеканал QYZYLORDA TV

    «Тылсым тарих: Аштық қасіреті, Құмаршық қасиеті» - ATYRAÝ TV

    1. Лучший сериал года:

    «Күзде келген көктем» - телеканал Хабар

    «Құтқару қызметі» - 7 канал

    «12:00» - 31 канал

    «111. JUZ ON BIR» - телеканал JIBEK JOLY

    1. Лучший документальный фильм:

    «Человек с острова Кулалы» - телеканал JIBEK JOLY

    «Вандализммен күрес» - телеканал ATAMEKEN BUSINESS

    «Закладчики. Расплата» - телеканал QYZYLJAR

    «Олимпийские свершения: казахстанские герои Парижа» - телеканал Хабар

    1. Лучший детский телепроект:

    «Дара бала» - телеканал BALAPAN

    «Давай меняться» - ERTIS TV

    «Түркістан сақшылары» - TURKISTAN TV

    «Дарын» - QOSTANAI TV

    Лучший региональный канал:

    Телеканал 77TV – Жамбылская область

    Телеканал Saryarqa - Карагандинская область

    Телеканал Caspian News - Атырауская область

    Телеканал ULYTAU - Улытауская область

    1. Лучший тележурналист:

    Бектас Ақерке – телеканал QAZAQSTAN TV

    Иманғали Айнұр – телеканал JIBEK JOLY

    Каженов Аслан – телеканал 24KZ

    Пернебекова Әйгерім – телеканал ALMATY TV

    1. Лучший телеведущий:

    Петерс Оксана – 7 канал

    Меймеш Үмбетәлі – телеканал ALMATY TV

    Доспаева Мөлдір – телеканал Хабар

    Вишневская Вероника - ПЕРВЫЙ КАНАЛ

    ЕВРАЗИЯ

    1. Лучший спортивный комментатор:

    Айтбай Жандос – телеканал Хабар

    Ерік Ерсін – телеканал QAZSPORT

    Азамат Ашимов – телеканал ATAMEKEN BUSINESS

    Азамат Нұғыманов - телеканал QAZAQSTAN TV

    Премия «Тұмар» учреждена в 2017 году по инициативе Министерства Культуры и информации РК. Главная цель Премии –продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве телевизионного контента и поощрение лучших представителей.

     

    Теги:
    СМИ Минкультуры и информации Конкурс Связь, ТВ, IT Премия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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