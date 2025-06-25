Тұмар - 2025: телеканал JIBEK JOLY представлен в 4 номинациях
Сегодня в предверии Дня работника СМИ определены номинанты Национальной телевизионной премии «Тұмар» - 2025, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.
В текущем году, для участия в Премии поступило более 300 заявок по 11 номинациям от ведущих республиканских и рениональных телеканалов. В шорт-лист вошли 44 работы.
Имена победителей будут определены 27 июня в предверии дня работников средств массовой информации. Победители премии станут обладателями статуэтки «Тұмар» и денежного вознаграждения в размере 1 миллиона тенге за самые высокие достижения в области отечественного телевизионного жанра.
Номинанты Национальной премии «Тұмар-2025»:
- Лучший социальный телепроект:
«Таза қала» - телеканал JIBEK JOLY
«Таза Қазақстан» - телеканал 24KZ
«Жақсылық жаса» - телеканал QAZAQSTAN TV
«Әке арманы» - телеканал АSTANA TV
- Лучший репортаж года:
«В гостях у кочевников» - телеканал МИР
«Алаяқтар балаларды қыруар қаржыға сан соқтырып жатыр» - телеканал ATAMEKEN BUSINESS
«Театры выживают за счёт талантов» - телеканал Хабар
«Абадан» хабары» - телеканал ЖЕТІСУ
- Лучшая информационно-аналитическая программа:
«Жетінші студия» - 7 канал
«Basty taqyryp» - телеканал ATAMEKEN BUSINESS
«Әлем және біз» - телеканал QAZAQSTAN TV
«President» - телеканал 24KZ
- Лучшее журналистское расследование:
«АЭС және энергетикалық қауіпсіздік» - телеканал ATAMEKEN BUSINESS
«По следам спасительного эшелона: как доставляли продовольствие в блокадный Ленинград из Казахстана?» - телеканал МИР
«Мүгедектігі бар жандар жұмысты қайдан табады?» - телеканал QYZYLORDA TV
«Тылсым тарих: Аштық қасіреті, Құмаршық қасиеті» - ATYRAÝ TV
- Лучший сериал года:
«Күзде келген көктем» - телеканал Хабар
«Құтқару қызметі» - 7 канал
«12:00» - 31 канал
«111. JUZ ON BIR» - телеканал JIBEK JOLY
- Лучший документальный фильм:
«Человек с острова Кулалы» - телеканал JIBEK JOLY
«Вандализммен күрес» - телеканал ATAMEKEN BUSINESS
«Закладчики. Расплата» - телеканал QYZYLJAR
«Олимпийские свершения: казахстанские герои Парижа» - телеканал Хабар
- Лучший детский телепроект:
«Дара бала» - телеканал BALAPAN
«Давай меняться» - ERTIS TV
«Түркістан сақшылары» - TURKISTAN TV
«Дарын» - QOSTANAI TV
Лучший региональный канал:
Телеканал 77TV – Жамбылская область
Телеканал Saryarqa - Карагандинская область
Телеканал Caspian News - Атырауская область
Телеканал ULYTAU - Улытауская область
- Лучший тележурналист:
Бектас Ақерке – телеканал QAZAQSTAN TV
Иманғали Айнұр – телеканал JIBEK JOLY
Каженов Аслан – телеканал 24KZ
Пернебекова Әйгерім – телеканал ALMATY TV
- Лучший телеведущий:
Петерс Оксана – 7 канал
Меймеш Үмбетәлі – телеканал ALMATY TV
Доспаева Мөлдір – телеканал Хабар
Вишневская Вероника - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ЕВРАЗИЯ
- Лучший спортивный комментатор:
Айтбай Жандос – телеканал Хабар
Ерік Ерсін – телеканал QAZSPORT
Азамат Ашимов – телеканал ATAMEKEN BUSINESS
Азамат Нұғыманов - телеканал QAZAQSTAN TV
Премия «Тұмар» учреждена в 2017 году по инициативе Министерства Культуры и информации РК. Главная цель Премии –продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве телевизионного контента и поощрение лучших представителей.