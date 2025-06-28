Премия «Тұмар» - 2025: проект телеканала JIBEK JOLY одержал победу

Победу в номинации «Лучший социальный проект» одержал проект телеканала JIBEK JOLY «Таза қала».

Победителям вручают статуэтки «Тұмар» и денежное вознаграждение в размере 1 миллиона тенге за высокие достижения в области отечественного телевизионного жанра.

«Таза қала» - это масштабный проект по оценке чистоты городов Казахстана. В рамках программы участники делятся на две группы и объезжают улицы города. Собранные данные передаются экспертам, которые выносят решение, опираясь на определенные критерии.

Отметим, что в 2025 году для участия в премии поступило более 300 заявок по 11 номинациям от ведущих республиканских и региональных телеканалов. В шорт-лист вошли 44 работы.

Телеканал JIBEK JOLY был представлен в 4 номинациях.