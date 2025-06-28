РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:27, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Премия «Тұмар» - 2025: проект телеканала JIBEK JOLY одержал победу

    Сегодня в преддверии Дня работников СМИ в Астане назвали обладателей национальной телевизионной премии «Тұмар» - 2025, передает корреспондент агентства Kazinform.

    премия Тумар
    Фото: Дамира Кеңесбай/ Kazinform

    Победу в номинации «Лучший социальный проект» одержал проект телеканала JIBEK JOLY «Таза қала».

    Победителям вручают статуэтки «Тұмар» и денежное вознаграждение в размере 1 миллиона тенге за высокие достижения в области отечественного телевизионного жанра.

    «Таза қала» - это масштабный проект по оценке чистоты городов Казахстана. В рамках программы участники делятся на две группы и объезжают улицы города. Собранные данные передаются экспертам, которые выносят решение, опираясь на определенные критерии.

    Отметим, что в 2025 году для участия в премии поступило более 300 заявок по 11 номинациям от ведущих республиканских и региональных телеканалов. В шорт-лист вошли 44 работы.

    Телеканал JIBEK JOLY был представлен в 4 номинациях. 

    Теги:
    Таза Қазақстан СМИ JIBEK JOLY
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают