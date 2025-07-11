Казахстан не намерен пересматривать инфляционный ориентир

— Ясно, что скорость достижения 5% может быть разная. И в этом отношении большое количество проинфляционных факторов налицо. То есть, это и тарифная реформа, ценовая реформа, большое количество денег в экономике, определенное внешнее ценовое давление и так далее, и тому подобное. Понятно, что это замедляет достижение цели по инфляции, но замена ее, на наш взгляд, абсолютно невозможна и контрпродуктивна. Чем больше вы меняете цель, тем меньше в неё верят, — подчеркнул Тимур Сулейменов.

Ранее глава регулятора неоднократно заявлял о приверженности Национального банка политике инфляционного таргетирования. По его словам, стабильная и прогнозируемая инфляция является важным условием для роста инвестиций и доверия к национальной валюте.

Кроме того, Т. Сулейменов сообщил, что цифровой тенге поможет обеспечить целевое использование госсредств.