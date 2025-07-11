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    13:50, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстан не намерен пересматривать инфляционный ориентир

    Национальный банк Казахстана не намерен пересматривать ориентир по инфляции, несмотря на наличие проинфляционных факторов, заявил его председатель Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Инфляция
    Фото: Kazinform/ Freepik

    — Ясно, что скорость достижения 5% может быть разная. И в этом отношении большое количество проинфляционных факторов налицо. То есть, это и тарифная реформа, ценовая реформа, большое количество денег в экономике, определенное внешнее ценовое давление и так далее, и тому подобное. Понятно, что это замедляет достижение цели по инфляции, но замена ее, на наш взгляд, абсолютно невозможна и контрпродуктивна. Чем больше вы меняете цель, тем меньше в неё верят, — подчеркнул Тимур Сулейменов.

    Ранее глава регулятора неоднократно заявлял о приверженности Национального банка политике инфляционного таргетирования. По его словам, стабильная и прогнозируемая инфляция является важным условием для роста инвестиций и доверия к национальной валюте.

    Кроме того, Т. Сулейменов сообщил, что цифровой тенге поможет обеспечить целевое использование госсредств.

    Теги:
    Тимур Сулейменов Нацбанк Казахстана Экономика Инфляция
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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