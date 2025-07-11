Цифровой тенге поможет обеспечить целевое использование госсредств — Тимур Сулейменов
Цифровой тенге станет эффективным инструментом для повышения прозрачности и контроля за использованием бюджетных средств, заявил председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов, отвечая на вопрос журналистов о возможностях цифровой валюты в противодействии коррупции, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам главы Нацбанка, основное внимание при внедрении цифрового тенге будет уделено сфере государственных финансов.
— Главная цель использования цифрового тенге — это применение его в сфере государственных финансов. Цифровой тенге программируется и сопровождается рядом условий: такие средства нельзя положить на депозит, выпустить на денежный рынок или биржу, на них нельзя купить валюту или вывести за рубеж. Потратить их можно только по тому назначению, которое запланировал соответствующий государственный орган, — пояснил Тимур Сулейменов.
Ранее сообщалось, что Премьер-министр поручил ускоренное внедрение цифрового тенге в более 100 крупных государственных проектах. Внедрение цифровой валюты позволит повысить эффективность бюджетного контроля, исключив нецелевое использование средств.