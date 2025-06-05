Нацбанк не снизит базовую ставку до конца 2025 года - Тимур Сулейменов

— В 2022 году, когда инфляция достигала 21% и выше, именно базовая ставка сыграла решающую роль в доведении инфляции до 8,5-8,4% по итогам прошлого года. То есть базовая ставка действует. Она работает достаточно эффективно. Понятно, что это не немедленный инструмент. Но работа его проявляется, и динамика инфляции налицо, — сказал глава Нацбанка на брифинге в Астане.