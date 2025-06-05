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    16:21, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Нацбанк не снизит базовую ставку до конца 2025 года - Тимур Сулейменов

    Базовая ставка в Казахстане останется на высоком уровне минимум до конца 2025 года. Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает агентство Kazinform.

    глава Нацбанка Т. Сулейменов
    Фото: Национальный банк РК

    — В 2022 году, когда инфляция достигала 21% и выше, именно базовая ставка сыграла решающую роль в доведении инфляции до 8,5-8,4% по итогам прошлого года. То есть базовая ставка действует. Она работает достаточно эффективно. Понятно, что это не немедленный инструмент. Но работа его проявляется, и динамика инфляции налицо, — сказал глава Нацбанка на брифинге в Астане.

    Тимур Сулейменов проинформировал, как долго Нацбанк будет держать базовую ставку на уровне 16,5%.

    — Пока, исходя из прогнозного раунда, который закончился сегодня, предполагается, что базовая ставка будет на таком уровне в течение всего года либо жестче, — отметил он.

    Напомним, Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5%. 

    Теги:
    Тимур Сулейменов Нацбанк Казахстана
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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