Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%

Решение о сохранении текущей денежно-кредитной политики принято ориентируясь на «анализ фактических данных, обновленных прогнозов и оценку баланса рисков инфляции».

Годовая инфляция в мае составила 11,3%. Основная причина роста цен — подорожание услуг, как регулируемых, так и рыночных. Также ускорился рост цен на продукты. За май инфляция составила 0,9%, что выше обычного для этого времени года.

Базовая и скорректированная инфляция за год составили 10,1% и 11,4% соответственно. Это говорит о сохранении давления на цены из-за роста потребительского спроса, увеличения производственных затрат и бюджетных расходов.

Ожидания населения по будущей инфляции также выросли: в мае — до 14,1% против 12,2% в апреле. Это указывает на нестабильность и неопределённость.

Как сообщили в Нацбанке РК, дополнительное давление идёт из-за внешних факторов: высокой инфляции в России, роста мировых цен на продукты, колебаний валют и торговых конфликтов. Это повышает риски и мешает росту промышленности и сферы услуг. В такой ситуации центробанки мира пока придерживаются осторожной позиции, несмотря на ожидания смягчения политики.

В апреле Нацбанк также сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.

Базовая ставка - это ключевой инструмент денежно-кредитной политики, с помощью которого Национальный банк регулирует экономику страны. Она влияет на стоимость денег в стране, то есть на проценты по кредитам и депозитам, инфляцию, инвестиционную активность и экономический рост.