Нацбанк РК допускает пересмотр условий ипотечного кредитования

Глава Нацбанка отметил, что в нынешних условиях ипотека на длительные сроки становится обременительной для заемщика.

– Мы считаем, что при текущем уровне базовой ставки и общей стоимостью денег в экономике и ипотека на 10–15–20 лет – это большая переплата. И поэтому сейчас можно выдать и можно посмотреть, сказать, я возьму, я протяну, но сможешь ли ты через 10 лет это обслуживать или когда ты будешь в 3–4 раза переплачивать за ту же самую квартиру. Это большой вопрос, – заявил Тимур Сулейменов.

В этой связи Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) прорабатывает предложения по корректировке подходов к ипотечному кредитованию. В их числе – ограничение максимальной ставки до 20%, пересчет нормативов, возможное увеличение первоначального взноса и более строгая оценка платежеспособности заемщика.

Как казахстанцы могут улучшить жилищные условия с помощью государства можно узнать здесь.