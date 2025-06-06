Как казахстанцы могут улучшить жилищные условия с помощью государства

— Правила определяют порядок предоставления жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, льготных ипотечных жилищных займов через систему жилищных строительных сбережений, жилищных сертификатов, — говорится в документе.

Жильё от государства

Жилье из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предоставляется гражданам РК, кандасам, состоящим на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», в зависимости от уровня доходов и даты постановки на учет нуждающихся в жилище автоматически посредством информационной системы «Отбасы банка».

Фото: акимат Акмолинской области

Не менее 70% от общего объема жилищ из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде в рамках распределяемого года предоставляется:

ветеранам Великой Отечественной войны,

ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны,

ветеранам боевых действий на территории других государств;

лицам с инвалидностью первой и второй групп;

семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью;

вдовам (вдовцам);

многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», а также награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетным семьям;

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

Не менее 20% от общего объема жилищ из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде предоставляется детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

Оставшаяся доля жилищ (10%) от общего объема жилищ предоставляется нуждающимся в жилище, не относящимся к перечисленным выше лицам.

Также, жилище из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного акиматом в частном жилищном фонде предоставляется гражданам РК, кандасам, состоящим на учете нуждающихся в жилище:

по дате постановке на учет в единой республиканской электронной базе или электронной базе «Центр обеспечения жилищем»;

с совокупным доходом семьи за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более 2-кратной величины прожиточного минимума включительно (92 456 тенге в 2025 году), или его отсутствием при составе семьи от трех человек в соответствии с данными единой республиканской электронной базы или электронной базы «Центр обеспечения жилищем»;

с совокупным доходом семьи за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более 3,5-кратной величины прожиточного минимума включительно (161 798 тенге в 2025 году), или его отсутствием при составе семьи не более двух человек в соответствии с данными единой республиканской электронной базы или электронной базы «Центр обеспечения жилищем»;

При расчёте общего дохода семьи (или одного гражданина) учитываются все виды доходов, полученные на территории Казахстана:

доходы, получаемые в виде оплаты труда, а именно : все виды заработной платы согласно системы оплаты труда, в том числе сдельная, повременная, а также премии, доплаты, надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты в денежной форме (независимо от источника финансирования, включая денежные суммы, выплачиваемые работникам в соответствии с трудовым законодательством РК, а также соглашениями, трудовыми, коллективными договорами и актами работодателя);

: все виды заработной платы согласно системы оплаты труда, в том числе сдельная, повременная, а также премии, доплаты, надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты в денежной форме (независимо от источника финансирования, включая денежные суммы, выплачиваемые работникам в соответствии с трудовым законодательством РК, а также соглашениями, трудовыми, коллективными договорами и актами работодателя); доходы от предпринимательской деятельности.

Кроме того, при предоставлении жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, в доход граждан РК, кандасов не включаются социальные выплаты, пенсионные выплаты, получаемые лицами, осуществляющими уход за детьми с инвалидностью, государственные стипендии в организациях образования, получаемые детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей.

Также, граждане РК, кандасы, состоящие на учете нуждающихся в жилище, посредством ЭЦП подписывают заявление о согласии получения распределяемого жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного в частном жилищном фонде в личном кабинете на интернет — ресурсе «Отбасы банка». В случае отказа от распределяемого жилища в течение трех рабочих дней нужно подписать заявление об отказе.

Льготные ипотечные займы через систему жилстройсбережений

— Предоставление льготных ипотечных жилищных займов реализуется участникам через систему жилищных строительных сбережений, в зависимости от уровня доходов и даты постановки на учет нуждающихся в жилище, — говорится в документе.

Коллаж: Kazinform / Freepik

Не менее 70% от общего объема жилища по льготным ипотечным жилищным займам через систему жилищных строительных сбережений предоставляется:

ветеранам Великой Отечественной войны,

ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны

ветеранам боевых действий на территории других государств;

лицам с инвалидностью первой и второй групп;

семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью;

вдовам (вдовцам);

многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», а также награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетным семьям;

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

Не менее 20% доли, от общего объема льготных ипотечных жилищных займов через систему жилищных строительных сбережений предоставляется детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

Оставшаяся доля жилищ от общего объема жилища по льготным ипотечным жилищным займам через систему жилищных строительных сбережений предоставляется нуждающимся в жилище, не относящимся к указанным лицам.

Процесс распределения жилища и принятия решения по предоставлению жилища осуществляется автоматизированной информационной системой «Отбасы банка» автоматически.

— При этом гражданами РК, кандасами, состоящими на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», допускается отказ от жилища, предлагаемого по льготным ипотечным жилищным займам по ставкам 2% и 5% в пользу жилища по льготным ипотечным жилищным займам по ставкам 5% и 7% при наличии свободного жилища, — говорится в документе.

Как получить льготную ипотеку по ставке 2%

Фото: homsters.kz

Участниками льготного ипотечного жилищного займа по ставке 2% годовых являются граждане РК, кандасы, состоящие на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», имеющие совокупный семейным доход от трудовой и предпринимательской деятельности за последние 6 месяцев не более 5 прожиточных минимумов на каждого члена семьи (231 140 тенге в 2025 году).

Условия предоставления льготных ипотечных жилищных займов по ставке 2% годовых: срок кредитования — до 20 лет;

первоначальный взнос — не менее 10% от суммы займа.

При этом первоначальный взнос или его часть может покрываться жилищным сертификатом.

Как получить льготную ипотеку по ставке 5%

Фото: shutterstock.com

Участниками льготного ипотечного жилищного займа по ставке 5% годовых являются граждане РК, кандасы, состоящие на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», имеющие совокупный семейным доход от трудовой или предпринимательской деятельности за последние 6 месяцев не более 6 прожиточных минимумов на каждого члена семьи (277 368 тенге в 2025 году).

Условия льготной ипотеки по ставке 5% годовых: срок кредитования — до 20 лет;

первоначальный взнос — не менее 10% от суммы займа.

Первоначальный взнос или его часть может покрываться жилищным сертификатом.

Как получить льготную ипотеку по ставке 7%

Участниками льготного ипотечного жилищного займа по ставке 7% годовых являются граждане РК, кандасы, состоящие на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», имеющие совокупный семейным доход от трудовой и (или) предпринимательской деятельности за последние 6 месяцев более 5 прожиточных минимумов на каждого члена семьи (231 140 тенге в 2025 году).

— Участники льготного ипотечного жилищного займа по ставке 7% самостоятельно выбирают жилище на первичном рынке, а также введенных в эксплуатацию в рамках реконструкции многоэтажных жилых домов и построенных индивидуальными предпринимателями, введенных в эксплуатацию не позднее 2 лет, — говорится в документе.

Допускается приобретение вторичного жилья в моногородах, малых городах и сельских населенных, но не более 30% от общего объема выделенных средств в финансовом году.

Условия предоставления льготных ипотечных жилищных займов по ставке 7% годовых:

срок кредитования — до 20 лет;

первоначальный взнос — не менее 10% от суммы займа.

Фото: pixabay

Во всех трех видах льготных жилищных займов при исчислении совокупного дохода семьи (гражданина) учитываются доходы, полученные в РК:

в виде оплаты труда, а именно: все виды заработной платы согласно системы оплаты труда, в том числе сдельная, повременная, а также премии, доплаты, надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты в денежной форме (независимо от источника финансирования, включая денежные суммы, выплачиваемые работникам в соответствии с трудовым законодательством РК, а также соглашениями, трудовыми, коллективными договорами и актами работодателя);

от предпринимательской деятельности.

При предоставлении льготного ипотечного жилищного займа, в доход граждан Республики Казахстан, кандасов не включаются социальные выплаты, пенсионные выплаты, получаемые лицами, осуществляющими уход за детьми с инвалидностью, государственные стипендии в организациях образования, получаемые детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей.

Жилище распределяется по принципу первоочередности даты постановки на учет нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем». При совпадении даты постановки на учет нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем» отбор осуществляется по дате и времени подачи заявления через автоматизированную информационную систему «Отбасы банка».

Как получить жилищный сертификат

Первоначальный взнос по льготным ипотечным займам или его часть может покрываться жилищным сертификатом.

— Для реализации права приобретения гражданами РК жилища в собственность с использованием ипотечного жилищного займа или получения мер государственной поддержки на улучшение жилищных условий местные исполнительные органы предоставляют жилищные сертификаты, — говорится в документе.

Размер и перечень категорий получателей жилищных сертификатов определяются местными представительными органами (маслихатами).

Государственная услуга «Выдача жилищных сертификатов» оказывается бесплатно физическим лицам структурным подразделением акимата городов Астана, Алматы и Шымкента, городов областного значения и районов.

— Жилищные сертификаты предоставляются услугополучателям на безвозмездной и безвозвратной основе. При этом не допускается получение услугополучателем более одного раза жилищного сертификата, — говорится к документе.

Фото: freepik

Жилищный сертификат выдается при следующих условиях:

отсутствие доходов у услугополучателя или постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (супруг, несовершеннолетних детей);

наличие доходов у услугополучателя или постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (супруг, несовершеннолетних детей) среднего дохода от трудовой или предпринимательской деятельности (без учета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений) за последние 6 месяцев, не превышающего на каждого члена семьи (супруг, несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях основного среднего, общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста) 3,1 — кратного показателя прожиточного минимума в месяц, установленного законодательством на текущий финансовый год.

Также, при предоставлении жилищных сертификатов в доход услугополучателей не включаются социальные выплаты, пенсионные выплаты, получаемые лицами, осуществляющими уход за детьми с инвалидностью, государственные стипендии в организациях образования, получаемые детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей.

Услугодатель, то есть местный испольнительный орган, публикует сведения на веб-портале:

решения местного представительного органа (маслихата) о размере и перечне категорий получателей жилищных сертификатов;

объявления о предоставлении жилищных сертификатов.

Для получения государственной услуги услугополучатель подает через веб-портал «Электронного правительства» заявление, удостоверенное ЭЦП, с приложением документов.

Для получения жилищного сертификата нужно предоставить:

электронное заявление, удостоверенное ЭЦП;

электронная копия справки с места работы, за исключением социально уязвимых слоев населения;

электронная копия письма БВУ об одобрении выдачи ипотечного жилищного займа на приобретение жилья заявителю, содержащее сведения о сумме, размере первоначального взноса и сумме ежемесячного платежа по ипотечному жилищному займу.

Сведения документов, удостоверяющих личность заявителя и членов семьи (супруга, несовершеннолетних детей), их доходах, недвижимости, о заключении или расторжении брака (после 1 июня 2008 года), о смерти (после 13 августа 2007 года), о рождении детей (после 13 августа 2007 года), документов, подтверждающих принадлежность заявителя к социально уязвимым слоям населения предоставляются услугодателю на всех членов семьи из соответствующих государственных информационных систем через шлюз (внешний шлюз) «Электронного правительства».

Ответственный работник услугодателя посредством веб-портала:

в день поступления и регистрации в информационной системе документов от услугополучателя проверяет их полноту, достоверность и соответствие статуса заявителя;

в течение 2 рабочих дней производит расчет потребности финансовых средств и направляет в «Личный кабинет» услугополучателя на веб-портале уведомление с решением об одобрении выдачи жилищного сертификата с указанием вида, суммы или мотивированный отказ.

Услугодатель вместе с положительным уведомлением направляет в «личный кабинет» услугополучателя на веб-портале соглашение о предоставлении жилищного сертификата в виде электронного документа, которое подписывается сторонами с ЭЦП в течение 3 рабочих дней.

В случае неподписания услугополучателем Соглашения в установленные сроки, услугодатель отказывает в заключении Соглашения.

В случае предоставления жилищного сертификата на веб-портале формируется счет к оплате, загружаемый в информационную систему «Казначейство-Клиент» для перечисления суммы жилищного сертификата на эскроу-счет/сберегательный счет услугополучателя не позднее 2 рабочих дней после дня заключения соглашения.

Банк второго уровня (БВУ) при поступлении суммы жилищного сертификата на эскроу-счет/сберегательный счет услугополучателя заключает с ним в соответствии с внутренним порядком договор банковского займа, ипотечный договор (договор залога).

Услугополучатель в течение 5 рабочих дней после оформления ипотечного жилищного займа с использованием жилищного сертификата предоставляет Услугодателю посредством веб-портала копию договора банковского займа и ипотечного договора (договора залога).

В случае не оформления ипотечного жилищного займа в течение 15 рабочих дней со дня перечисления суммы жилищного сертификата на эскроу-счет/сберегательный счет, БВУ принявшее решение о предоставлении займа, осуществляет возврат суммы в местный бюджет.

Жилищный сертификат действует в пределах соответствующей территориальной единицы местного исполнительного органа, за исключением случаев приобретения жилья в пригородных зонах городов Астаны и Алматы.

Приказ вступает в силу с 5 июня 2025 года.

Напомним, что закон о реформировании жилищной политики Глава государства подписал в ноябре прошлого года. Он направлен на совершенствование механизмов государственной поддержки граждан, кандасов по улучшению жилищных условий.