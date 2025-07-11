Массовый футбол: в Казахстане создают новую лигу для любителей

По словам Генерального секретаря казахстанской федерации футбола Давида Лория, основная цель — создать условия, при которых тысячи любителей футбола смогут регулярно играть и развиваться.

— Для человека это должно быть праздником каждую неделю, — отметил Лория. — Мы хотим, чтобы любители чувствовали атмосферу большого футбола, а лучшие игроки могли пробиться в профессиональные лиги, — добавил Лория.

Отличительная особенность Әуесқой лиги в том, что победители и сильнейшие команды получают шанс выйти на более высокий уровень — вплоть до участия во второй профессиональной лиге и представлять Казахстан на международной арене в кубке регионов УЕФА.

Проект охватит все регионы Казахстана, ожидается участие более 260 команд, а это свыше 5 тысяч игроков. Для них будут организованы полторы тысячи матчей в 34 локациях.

Финальные игры текущего сезона пройдут с 1 по 10 октября. Сейчас обсуждаются локации — среди вариантов стадионы Шымкента, Алматы и Талдыкоргана .

Организаторы признают, что инфраструктура пока не идеальна, но останавливать процесс никто не собирается.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— Если ждать, пока построят новые поля, мы просто потеряем время. Мы играем на том, что есть — и параллельно улучшаем инфраструктуру. А критикуют футбол в нашей стране знаете почему? Потому что любят его сильно. И если по итогам этого проекта у нас зажжется хотя бы одна звезда на любительском уровне, которая заиграет в профессионалах, значит мы достигли одну из важных целей проекта, — подчеркнул генеральный секретарь Казахстанской Федерации футбола Давид Лория.

Любой желающий может присоединиться: нет жестких ограничений, кроме одного — нельзя быть действующим профессионалом. Возраст — от 16 лет и старше. Даже бывшие профи могут играть, если после завершения контракта выдержат переходный срок.

Важная деталь: проект реализуется без бюджетных средств. Все расходы — аренда полей, судьи, медицинское сопровождение, экипировка — покрывает Казахстанская федерация футбола за счет спонсоров.

— Ни тенге из бюджета — все за счет частных инвестиций, — подчеркнул руководитель проекта Адилет Мукушев. — Әуесқой лига — не просто очередной чемпионат. Для тысяч любителей футбола это шанс оставаться в игре, выходить на профессиональный уровень или просто вдохновить детей заняться спортом. Мы рассчитываем, что новый проект станет ежегодным и объединит еще больше казахстанцев вокруг самой популярной игры в мире.

Напомним ранее проект по развитию массового футбола Super bol позволил десяткам мальчишек, которые любят футбол стать профессиональными игроками.