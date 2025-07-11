Как решают проблему загрязнения и слабой безопасности на побережье Алаколя

С рабочей поездкой в Маканчинский район выехал заместитель акима региона Серик Туленбергенов.

Штрафы для баз отдыха

Сегодня у озера прошло экстренное совещание, где обсудили санитарное состояние, безопасность и комфорт для туристов. Теперь на побережье будут проводить рейды с участием правоохранительных органов, усиливаются меры контроля. В частности, деятельность владельцев моторных лодок будет строго проверяться. За выброшенный мусор торговые точки и базы отдыха начнут штрафовать.

— На побережье Алаколя в области Абай в этом году уделено особое внимание. С марта аким региона Берик Уали трижды выезжал на место и проводил выездные совещания. С 2018 года здесь не проводилось ремонтных работ, и в этом году из областного бюджета выделено 658 млн тенге. Из них 108,9 млн тенге направлены на реконструкцию Арбата, 171,6 млн тенге — на создание общественного пространства, 107,5 млн тенге — на благоустройство берега. Установлены 25 кабин для переодевания, 50 мусорных контейнеров, 2 биотуалета. Смонтированы 3 из 7 запланированных пирсов, возведены спасательные вышки, идет установка освещения, — сообщили в пресс-службе акимата области.

Кроме того, вдоль берега начато строительство спасательной станции. Ее задача — реагирование на ЧС, оказание первой медицинской помощи и повышение общего уровня безопасности.

Также в селе Кабанбай строится пожарное депо на два автомобиля. Оно обеспечит пожарную безопасность прилегающей территории.

— Для поддержания чистоты дополнительно установлены 100 мусорных контейнеров, 75 урн (всего — 110 контейнеров). Уборка на Арбате проводится каждые 30 минут, на пляже — трижды в день. Разрабатывается проектно-сметная документация для строительства полигона по переработке бытовых отходов, — добавили в акимате.

Помимо прочего, в этом сезоне увеличат число санитарных узлов на побережье с 8 до 18. Уже установлено 10 новых туалетов.

Решится ли проблема с электричеством?

Особое внимание уделяется и вопросам энергоснабжения.

— Для решения проблемы с электроэнергией подготовлены проекты по строительству новой подстанции «Алаколь» и линий электропередачи. Работы планируют завершить в октябре 2026 года, — сообщили в областной администрации.

Усилен контроль за безопасностью

Пляж также усилили в части безопасности: работают пять спасательных вышек и команда из шести человек. Специалисты МЧС и транспортной инспекции проводят рейды на водном транспорте — уже проверено 30 лодок, составлено 12 административных протоколов.

В акимате подчеркнули, что все работы проводятся в рамках поручений Главы государства, и комплексные меры по улучшению ситуации на побережье будут продолжены.

Ранее Президент Казахстана обратил внимание Правительства на многочисленные жалобы граждан на неподготовленность популярной туристической зоны на побережье Алаколя и поручил привести туристические направления страны в надлежащее состояние.

Для координации работы по оперативному устранению замечаний, обозначенных Главой государства, в регионы направлены заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев и министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.