Проблемы в туризме: Олжас Бектенов поручил акимам регионов и министрам усилить работу

Заслушаны доклады заместителя Премьер-министра Ермека Кошербаева, министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова о ситуации на побережье озера Алаколь, а также по организации летнего отдыха и условиям, созданных в турзонах страны, включая вопросы туристической инфраструктуры, сервиса и безопасности.

Премьер-министр поручил акимам регионов и министрам усилить работу. Дан ряд поручений.

Для координации работы по оперативному устранению замечаний, обозначенных Главой государства, заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев и министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов направляются в регионы. По итогам будет внесено представление о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

Кроме того, в ходе совещания рассмотрены вопросы развития Алматинского горного кластера. Данный проект входит в перечень важнейших инвестиционных инициатив. На начальном этапе запланированы инфраструктурные работы, среди которых строительство линий электроснабжения, канализации, газоснабжения и автодорог, а также благоустройство прилегающих территорий и далее в целом создание условий для формирования курорта мирового класса. Проект также предусматривает развитие летней инфраструктуры, внедрение принципов устойчивого развития, цифрового мониторинга окружающей среды и обеспечение инклюзивности объектов.

Напомним, в связи с многочисленными обращениями граждан Глава государства обратил внимание Правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.