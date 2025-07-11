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    18:02, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Проблемы в туризме: Олжас Бектенов поручил акимам регионов и министрам усилить работу

    Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание о ходе исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева в туристической сфере, передает агентство Kazinform.

    Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента в сфере туризма
    Фото: Правительство РК

    Заслушаны доклады заместителя Премьер-министра Ермека Кошербаева, министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова о ситуации на побережье озера Алаколь, а также по организации летнего отдыха и условиям, созданных в турзонах страны, включая вопросы туристической инфраструктуры, сервиса и безопасности.

    Премьер-министр поручил акимам регионов и министрам усилить работу. Дан ряд поручений.

    Для координации работы по оперативному устранению замечаний, обозначенных Главой государства, заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев и министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов направляются в регионы. По итогам будет внесено представление о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

    Кроме того, в ходе совещания рассмотрены вопросы развития Алматинского горного кластера. Данный проект входит в перечень важнейших инвестиционных инициатив. На начальном этапе запланированы инфраструктурные работы, среди которых строительство линий электроснабжения, канализации, газоснабжения и автодорог, а также благоустройство прилегающих территорий и далее в целом создание условий для формирования курорта мирового класса. Проект также предусматривает развитие летней инфраструктуры, внедрение принципов устойчивого развития, цифрового мониторинга окружающей среды и обеспечение инклюзивности объектов.

    Напомним, в связи с многочисленными обращениями граждан Глава государства обратил внимание Правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

    Теги:
    Туризм Олжас Бектенов
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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