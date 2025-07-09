Более 25 тысячам работников водной отрасли повысят зарплату в Казахстане

Например, разработаны и приняты поправки в закон «О естественных монополиях». Это позволит уже с 1 сентября увеличить оплату труда более 25 тысяч работников водной отрасли до уровня специалистов в областях электроэнергетики и теплоэнергетики.

Кроме того, в ближайшее время постоянным трудоустройством будут обеспечены все 435 сезонных работников РГП «Казводхоз».

Отдельное внимание уделяется повышению квалификации специалистов водной отрасли. В прошлом году курсы при специализированных центрах прошли более 500 сотрудников РГП «Казводхоз». В этом году министерство намерено удвоить этот показатель.

Согласно договоренностям с китайскими партнерами, казахстанские специалисты водной отрасли проходят курсы повышения квалификации в соседней стране. На сегодня обучение прошли 60 человек. До конца года курсы в КНР пройдут еще 60 специалистов. Все расходы взяла на себя китайская сторона.

Внесены дополнения в закон «О государственных наградах Республики Казахстан». Специалистам, внесшим значимый вклад в развитие водного хозяйства, будет присуждаться государственная награда – звание «Қазақстанның су шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қайраткері».

«От всей души поздравляю коллег с Днем работников водного хозяйства! Ваш упорный и самоотверженный труд по обеспечению водной безопасности страны достоин высокого признания и безмерного уважения. Руками рабочих строится будущее водохозяйственной отрасли Казахстана, обеспечиваются живительной влагой населенные пункты, посевные площади и промышленные очаги. В этот праздничный день желаю всем вам, вашим родным и близким здоровья, успехов, достатка, светлого будущего и мирного неба над головой», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.