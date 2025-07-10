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    19:33, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Президенту Казахстана представили отечественные AI-проекты

    В ходе посещения Национального суперкомпьютерного центра Президенту Касым-Жомарту Токаеву были представлены отечественные IT-решения в сферах MedTech, EdTech, GovTech и промышленности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства ознакомился с отечественными AI проектами
    Фото: Акорда

    В частности:

    Проект SmartCity Astana, направленный на повышение качества жизни в городе путем внедрения инновационных технологий. Предусмотрено создание цифрового двойника столицы с подключением более 100 тысяч камер общего видеонаблюдения с применением ИИ. Это позволит в онлайн-режиме выявлять потенциальные риски в общественных местах и повышать оперативность реагирования. Проект полностью финансируется за счет средств частного партнера.

    AlemLLM — казахоязычная большая языковая модель с высокой точностью, адаптированная для локального развертывания. Модель демонстрирует лучшие показатели среди аналогичных решений и предназначена для широкого применения в различных сферах.

    AI Kitap — платформа для цифровых AI-учебников, обеспечивающая персонализированное обучение с учетом уровня знаний, успеваемости и индивидуальных предпочтений каждого учащегося.

    Президент Казахстана ознакомился с отечественными AI проектами
    Фото: Акорда

    Baspana Hub — цифровая экосистема для комплексного решения жилищных и иных сопутствующих запросов граждан в онлайн-формате. Благодаря системе можно найти и приобрести недвижимость через маркетплейс, получить госуслуги, связанные с недвижимостью, заказать ремонт или строительные материалы посредством онлайн-сметы и другие услуги. Проект реализован без привлечения внешнего финансирования и инвестиций.

    Biny.co — отечественный стартап в сфере грузоперевозок. Команда участвует в акселерации Google for Startups — Silkway Accelerator и входит в топ-3 стартапов программы. Среди клиентов такие компании, как QazPost, Coca-Cola, Gorilla Asia, Zeta Trade.

    Surfaice.pro — технологическая компания, основанная фаундерами из Казахстана в Кремниевой долине. Стартап разрабатывает инновационное решение для строительной отрасли и уже работает в 5 штатах США. Стартап привлек $1,5 млн от Big Sky Capital и Shadow Ventures.

    Президент Казахстана ознакомился с отечественными AI проектами
    Фото: Акорда

    OlympIQ — технологическая платформа для развития спорта, которая позволяет обрабатывать аналитические, операционные, медицинские и организационные данные с помощью ИИ.

    Система раннего обнаружения лесных пожаров позволяет значительно сократить время реагирования на очаги возгорания и соответственно уменьшить масштаб и ущерб от пожаров. Она основана на видеомониторинге, видеоаналитике и технологиях искусственного интеллекта. Проект внедрен в Государственном национальном природном парке «Бурабай» и лесном резервате «Ертіс орманы».

    AI-агент по протоколированию — ИИ-сервис для транскрибации и подготовки протоколов по аудиозаписям совещаний в государственных органах. Проект направлен на ускорение документооборота, снижение ручного труда, повышение точности и сохранности информации.

    AI-Терапевт — ИИ-система для автоматического формирования медицинской документации по голосовому вводу. Система способна формировать анамнез заболевания, определять вероятные предварительные диагнозы, а также автоматически генерировать медицинский отчет с соответствующими клиническими рекомендациями.

    Проекты по централизации радиологических исследований (PACS) с применением ИИ по раннему выявлению онкологических заболеваний. Данная система позволяет хранить и обрабатывать медицинские изображения.

    Президент Казахстана ознакомился с отечественными AI проектами
    Фото: Акорда

    Ранее Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера.

    Напомним, 19 мая этого года самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии на чипах NVIDIA прибыл в Казахстан.

    Проект является важным элементом практической реализации Концепции развития искусственного интеллекта до 2029 года и одним из ключевых этапов формирования современной ИТ-инфраструктуры Казахстана.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Технологии Акорда Президент Казахстана Развитие IT технологий в Казахстане Искусственный интеллект ИИ
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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