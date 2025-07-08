Пункты на границе усложняют обеспечение ветеринарной безопасности – Айдарбек Сапаров

– На территории Казахстана действуют 64 ветеринарных контрольных пункта, ответственных за продовольственную безопасность. С начала года было проверено 28,5 тыс. транспортных средств, 547 из них возвращены обратно, наложены штрафы, — сообщил он.

Глава ведомства отметил, что по импорту из стран ЕАЭС сохраняется нерешённая проблема, связанная с ветеринарной безопасностью.

– Контрольные пункты, осуществляющие надзор за продукцией из стран ЕАЭС, находятся за пределами государственной границы. Это затрудняет остановку и проверку грузов. Для обеспечения ветеринарной безопасности импортируемой продукции необходимо размещать контрольные пункты непосредственно на территории пропускных пунктов и интегрировать их с информационными системами Таможенной службы Комитета государственных доходов и Пограничной службы КНБ, — подчеркнул министр.

Кроме того, А. Сапаров сообщил, что в области Абай отсутствуют ветеринарные станции.

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