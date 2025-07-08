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    11:08, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Пункты на границе усложняют обеспечение ветеринарной безопасности – Айдарбек Сапаров

    Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на заседании Правительства заявил, что контрольные пункты на границе стран Евразийского экономического союза осложняют обеспечение ветеринарной безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Айдарбек Сапаров
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    – На территории Казахстана действуют 64 ветеринарных контрольных пункта, ответственных за продовольственную безопасность. С начала года было проверено 28,5 тыс. транспортных средств, 547 из них возвращены обратно, наложены штрафы, — сообщил он.

    Глава ведомства отметил, что по импорту из стран ЕАЭС сохраняется нерешённая проблема, связанная с ветеринарной безопасностью.

    – Контрольные пункты, осуществляющие надзор за продукцией из стран ЕАЭС, находятся за пределами государственной границы. Это затрудняет остановку и проверку грузов. Для обеспечения ветеринарной безопасности импортируемой продукции необходимо размещать контрольные пункты непосредственно на территории пропускных пунктов и интегрировать их с информационными системами Таможенной службы Комитета государственных доходов и Пограничной службы КНБ, — подчеркнул министр.

    Кроме того, А. Сапаров сообщил, что в области Абай отсутствуют ветеринарные станции.

    Ранее мы писали о том, что в Алматы строится завод по производству желатина из шкур.

    Теги:
    Правительство Минсельхоз ЕАЭС Граница Экономика
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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