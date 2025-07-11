В Казахстане объединили службы экстренной помощи

— Если раньше они были разрознены, то сейчас мы вышли на более новый уровень. У нас есть координационный центр, где мы курируем всю экстренную помощь по Республике Казахстан, — отметил глава центра.

По его словам, с объединением усилий внедряются новшества в системе скорой помощи: в том числе повышается оперативность доезда до пациентов.

Большое внимание уделяется обновлению парка санитарной авиации.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

— Проводятся различные соглашения по инвестициям, в рамках которых мы хотим, чтобы все наши воздушные суда были современные, новые. Из постсоветских стран мы — одна из тех немногочисленных стран, которая сохранила санитарную авиацию. И мы ее продолжаем развивать, — сказал Адильбеков.

Центр экстренной медицины начал работу в марте текущего года. Он охватывает все направления экстренной помощи и рассчитан на 250 коек. На сегодняшний день в учреждении проходят лечение 224 пациента.

На территории центра размещены вертолетная площадка и ангар для медавиации, что позволяет оперативно доставлять пациентов из регионов. Совершено более 2 200 вылетов, транспортировано свыше 44 тысяч пациентов.

— Парк воздушных судов у нас составляет 11 самолетов Ан-2. Они летают в регионах, из районных в областные центры. Плюс 16 вертолетов. Это авиакомпания «Казавиаспас». Там в составе Ми-8 и Eurocopter-145. Плюс в Астане и в Алматы у нас находятся самолеты. Это Pilatus PC-12 и Як-40, — рассказал Ержан Адильбеков.

Кроме эвакуации пациентов, по линии санитарной авиации также осуществляется перевозка органов для трансплантации и профильных медицинских бригад.

Ранее мы писали, что Минздрав приостановил лицензии трех медколледжей после проверок.