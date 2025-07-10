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    16:41, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Минздрав РК приостановил лицензии трех медколледжей после проверок

    Минздрав и Минпросвещения Казахстана начали проверки медколледжей в рамках Года рабочих профессий, передает агентство Kazinform.

    Институт независимых экспертов медико-социальной экспертизы внедрен в Казахстане
    Фото: Минтруда и соцзащиты населения

    Как сообщили в Минздраве, главная цель — вывести образование медицинских работников на качественно новый уровень. Речь идет о фельдшерах, медсестрах, акушерках, лаборантах и других специалистах, от профессиональной подготовки которых напрямую зависит качество и безопасность оказания медицинской помощи населению.

    Контроль осуществляется по ключевым направлениям:

    • соответствие преподавательского состава квалификационным требованиям;
    • материально-техническое оснащение учебного процесса;
    • выполнение учебных планов и программ;
    • соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований к безопасности;
    • наличие действующей аккредитации по реализуемым образовательным программам.

    — Контроль проводится в плановом порядке. При выявлении нарушений применяются меры, предусмотренные законодательством — вплоть до приостановления или аннулирования лицензии на образовательную деятельность, — отметили в Министерстве здравоохранения. 

    В 2025 году запланирована проверка 13 медицинских колледжей в 9 регионах страны: городах Астана и Алматы, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Улытау.

    На текущий момент проведены плановые проверки в пяти колледжах.

    • В отношении трех колледжей лицензии временно приостановлены из-за нарушений законодательства и нормативных правовых актов.
    • Два колледжа привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

    По итогам контроля будет подготовлен аналитический отчет, включающий сводные данные по регионам и рекомендации по улучшению качества образовательной деятельности.

    В настоящее время в Казахстане действуют 94 медицинских колледжа, где обучают по 9 специальностям:

    • сестринское дело
    • лечебное дело
    • акушерское дело
    • стоматология
    • ортопедическая стоматология
    • фармация
    • гигиена и эпидемиология
    • лабораторная диагностика
    • медицинская оптика

    Ранее Минздрав сообщил о введении вступительного экзамена для поступления в медицинские колледжи страны.

    Теги:
    Колледжи Минпросвещения РК Минздрав РК
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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