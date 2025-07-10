Минздрав РК приостановил лицензии трех медколледжей после проверок

Как сообщили в Минздраве, главная цель — вывести образование медицинских работников на качественно новый уровень. Речь идет о фельдшерах, медсестрах, акушерках, лаборантах и других специалистах, от профессиональной подготовки которых напрямую зависит качество и безопасность оказания медицинской помощи населению.

Контроль осуществляется по ключевым направлениям:

соответствие преподавательского состава квалификационным требованиям;

материально-техническое оснащение учебного процесса;

выполнение учебных планов и программ;

соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований к безопасности;

наличие действующей аккредитации по реализуемым образовательным программам.

— Контроль проводится в плановом порядке. При выявлении нарушений применяются меры, предусмотренные законодательством — вплоть до приостановления или аннулирования лицензии на образовательную деятельность, — отметили в Министерстве здравоохранения.

В 2025 году запланирована проверка 13 медицинских колледжей в 9 регионах страны: городах Астана и Алматы, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Улытау.

На текущий момент проведены плановые проверки в пяти колледжах.

В отношении трех колледжей лицензии временно приостановлены из-за нарушений законодательства и нормативных правовых актов.

Два колледжа привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

По итогам контроля будет подготовлен аналитический отчет, включающий сводные данные по регионам и рекомендации по улучшению качества образовательной деятельности.

В настоящее время в Казахстане действуют 94 медицинских колледжа, где обучают по 9 специальностям:

сестринское дело

лечебное дело

акушерское дело

стоматология

ортопедическая стоматология

фармация

гигиена и эпидемиология

лабораторная диагностика

медицинская оптика

Ранее Минздрав сообщил о введении вступительного экзамена для поступления в медицинские колледжи страны.