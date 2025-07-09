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    11:05, 09 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане ужесточили правила приема в медицинские колледжи

    Для поступления в медколледжи введен специальный экзамен по одному из двух предметов, в зависимости от выбранной специальности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

    В Казахстане ужесточили правила приема в медицинские колледжи
    Фото: Минздрав РК

    Теперь этот экзамен станет обязательным для всех поступающих на медицинские специальности (вне зависимости от формы обучения — на базе 9 или 11 классов), кроме стоматологии и ортопедии. Он включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента.

    — В рамках Года рабочих профессий, объявленного Главой государства, мы повышаем требования к качеству подготовки специалистов, получающих среднее медицинское образование. За счет единого подхода к оценке мотивации и подготовки обеспечивается справедливость при поступлении. Это первый шаг к повышению доверия общества к системе подготовки медицинских кадров, — отметили в Минздраве РК. 

    Министерство здравоохранения РК совместно с Министерством просвещения РК призывают абитуриентов и их родителей внимательно ознакомиться с новыми условиями приема и заблаговременно подготовиться к прохождению специального экзамена. Дополнительная информация, образцы заданий, график экзаменов и правила прохождения доступны на официальных сайтах, в информационных системах учебных заведений.

    Ранее на портале eGov.kz стартовал сезонный прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования.

    Теги:
    Здравоохранение Абитуриенты Колледжи Правила Минздрав РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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