В Казахстане ужесточили правила приема в медицинские колледжи

Теперь этот экзамен станет обязательным для всех поступающих на медицинские специальности (вне зависимости от формы обучения — на базе 9 или 11 классов), кроме стоматологии и ортопедии. Он включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента.

— В рамках Года рабочих профессий, объявленного Главой государства, мы повышаем требования к качеству подготовки специалистов, получающих среднее медицинское образование. За счет единого подхода к оценке мотивации и подготовки обеспечивается справедливость при поступлении. Это первый шаг к повышению доверия общества к системе подготовки медицинских кадров, — отметили в Минздраве РК.

Министерство здравоохранения РК совместно с Министерством просвещения РК призывают абитуриентов и их родителей внимательно ознакомиться с новыми условиями приема и заблаговременно подготовиться к прохождению специального экзамена. Дополнительная информация, образцы заданий, график экзаменов и правила прохождения доступны на официальных сайтах, в информационных системах учебных заведений.

Ранее на портале eGov.kz стартовал сезонный прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования.