Стартовал сезонный прием документов в колледжи Казахстана

В этом году услуга была существенно обновлена и стала удобнее для абитуриентов. Система подачи заявлений получила новые функции и фильтры, которые помогают быстро выбрать учебное заведение, избежать ошибок и сэкономить время.

Теперь при оформлении заявки можно сразу указать необходимость предоставления общежития или бесплатного питания. Для граждан, прошедших срочную воинскую службу по призыву, предусмотрена возможность прикрепления подтверждающего документа.

Один абитуриент может подать только одну заявку с возможностью выбора до 4-х специальностей в 4-х разных колледжах.

Срок оказания услуги составляет от 3 до 5 рабочих дней. Прием документов проводится поэтапно и зависит от формы обучения и выбранной образовательной программы.