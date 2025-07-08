Казахстанские фермеры смогут оценивать скот онлайн
Цифровизация животноводства позволит усилить контроль над животными, повысить продуктивность и уровень биобезопасности. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
– Цифровизация и автоматизация животноводства меняют подход к управлению фермами. За счёт цифровых решений усиливается контроль, растёт продуктивность и уровень биологической безопасности. В 2024 году мировой рынок цифрового мониторинга животных составил 4,4 млрд долларов. К 2030 году он может вырасти до 8,5 млрд долларов. На фермах устанавливаются RFID-метки и датчики движения, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние животных и быстро выявлять болезни. Также это помогает эффективно управлять стадом и логистикой. Сегодня такие системы успешно работают в Нидерландах, Дании и Канаде, особенно на молочных фермах с поголовьем около 100 коров, — сказал Жаслан Мадиев.
Министр рассказал о развитии так называемого точного животноводства.
– Развитие точного животноводства — это следующий шаг цифровизации. В него входят автоматизированное кормление, водоснабжение и климат-контроль. Эти технологии позволяют повысить продуктивность на 10–25% и сократить затраты до 15%. Кроме того, применяется искусственный интеллект, который помогает прогнозировать заболевания и поведение животных. Для мониторинга пастбищ используются дроны и спутники. К 2029 году рынок точного животноводства может достичь примерно 8 млрд долларов, — добавил Жаслан Мадиев.
Также стало известно, что в Казахстане появилась возможность онлайн-мониторинга состояния скота с помощью смарт-системы.