Казахстанские фермеры смогут оценивать скот онлайн

– Цифровизация и автоматизация животноводства меняют подход к управлению фермами. За счёт цифровых решений усиливается контроль, растёт продуктивность и уровень биологической безопасности. В 2024 году мировой рынок цифрового мониторинга животных составил 4,4 млрд долларов. К 2030 году он может вырасти до 8,5 млрд долларов. На фермах устанавливаются RFID-метки и датчики движения, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние животных и быстро выявлять болезни. Также это помогает эффективно управлять стадом и логистикой. Сегодня такие системы успешно работают в Нидерландах, Дании и Канаде, особенно на молочных фермах с поголовьем около 100 коров, — сказал Жаслан Мадиев.