В Казахстане подешевели яйца, лук и морковь

За последнюю неделю цены снизились на яйца – (-1,2%), лук – (- 0,8%), морковь (-0,6%), рожки и рис (- 0,1%). С начала года цены на муку снизились на 1,7%.

В разрезе регионов индекс цен снизился в Туркестанской области (–0,2%), а также в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской (–0,1%). В Алматы, Астане, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Костанайской и области Абай индекс цен остался на нулевом уровне.

В рамках контроля за ценообразованием на социальные продукты питания по выявленным региональными комиссиями фактам превышения допустимой торговой надбавки на СЗПТ в размере 15% возбуждено 1 872 административных дела.

Проведен анализ более 6 100 товарных цепочек. В 655 случаях выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства. Эти данные используются для выработки адресных решений и усиления контроля.

Один из устойчиво действующих механизмов - сельскохозяйственные ярмарки. С начала года в регионах проведено порядка 3 тысяч ярмарок, где продукция реализуется напрямую от фермеров, без посредников. Также ведётся регулярный диалог с бизнесом и отраслевыми ассоциациями по вопросам ценовой стабильности и бесперебойного обеспечения рынка.