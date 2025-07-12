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    16:21, 12 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане подешевели яйца, лук и морковь

    Тенденция замедления роста цен на социально значимые продукты питания продолжается – впервые в этом году за прошедшую неделю зафиксирован нулевой рост цен, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минторговли интеграции РК.

    морковь
    Фото: pixabay.com

    За последнюю неделю цены снизились на яйца – (-1,2%), лук – (- 0,8%), морковь (-0,6%), рожки и рис (- 0,1%). С начала года цены на муку снизились на 1,7%.

    В разрезе регионов индекс цен снизился в Туркестанской области (–0,2%), а также в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской (–0,1%). В Алматы, Астане, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Костанайской и области Абай индекс цен остался на нулевом уровне.

    В рамках контроля за ценообразованием на социальные продукты питания по выявленным региональными комиссиями фактам превышения допустимой торговой надбавки на СЗПТ в размере 15% возбуждено 1 872 административных дела.

    Проведен анализ более 6 100 товарных цепочек. В 655 случаях выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства. Эти данные используются для выработки адресных решений и усиления контроля.

    Один из устойчиво действующих механизмов - сельскохозяйственные ярмарки. С начала года в регионах проведено порядка 3 тысяч ярмарок, где продукция реализуется напрямую от фермеров, без посредников. Также ведётся регулярный диалог с бизнесом и отраслевыми ассоциациями по вопросам ценовой стабильности и бесперебойного обеспечения рынка.

    Теги:
    Цена Цены и тарифы Минторговли и интеграции Экономика
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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