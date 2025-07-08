Наказывать за продажу продукции без ветеринарных документов предлагают в Казахстане
Министерство сельского хозяйства РК предлагает ужесточить наказание вплоть до уголовной ответственности за продажу продукции животного происхождения без ветеринарных документов. Об этом сообщил министр Айдарбек Сапаров на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
– Необходимо ужесточить ответственность — вплоть до уголовной — в отношении поставщиков и покупателей продукции без ветеринарных документов. Дальнейшая трансформация ветеринарной системы предусматривает совершенствование цифровизации, улучшение законодательства по безопасности и прослеживаемости перемещения товаров, усиление ветеринарно-санитарного контроля грузов, расширение полномочий местных акиматов, а также снижение бюджетных расходов за счёт самостоятельной закупки бирок для скота организованными хозяйствами, — сказал министр.
По его словам, министерство осуществляет системный контроль за оборотом скота в стране через 7 дополнительных цифровых сервисов.
– Каждому животному присваивается индивидуальный номер. Все данные и ветеринарные процедуры регистрируются. Используя электронные сервисы, фермеры и ветеринары экономят время и снижают вероятность ошибок, — отметил Айдарбек Сапаров.
Ранее стало известно, что в области Абай в 7 из 10 районах отсутствуют ветеринарные станции.
Кроме этого, как сообщил А.Сапаров, в Казахстане выросла численность КРС на 23%, а экспорт мяса увеличился в два раза.