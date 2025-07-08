Наказывать за продажу продукции без ветеринарных документов предлагают в Казахстане

– Необходимо ужесточить ответственность — вплоть до уголовной — в отношении поставщиков и покупателей продукции без ветеринарных документов. Дальнейшая трансформация ветеринарной системы предусматривает совершенствование цифровизации, улучшение законодательства по безопасности и прослеживаемости перемещения товаров, усиление ветеринарно-санитарного контроля грузов, расширение полномочий местных акиматов, а также снижение бюджетных расходов за счёт самостоятельной закупки бирок для скота организованными хозяйствами, — сказал министр.

По его словам, министерство осуществляет системный контроль за оборотом скота в стране через 7 дополнительных цифровых сервисов.

– Каждому животному присваивается индивидуальный номер. Все данные и ветеринарные процедуры регистрируются. Используя электронные сервисы, фермеры и ветеринары экономят время и снижают вероятность ошибок, — отметил Айдарбек Сапаров.

Ранее стало известно, что в области Абай в 7 из 10 районах отсутствуют ветеринарные станции.

Кроме этого, как сообщил А.Сапаров, в Казахстане выросла численность КРС на 23%, а экспорт мяса увеличился в два раза.