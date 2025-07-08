В 7 из 10 районов области Абай отсутствуют ветеринарные станции — Минсельхоз

— Из 206 ветеринарных станций в районах 72 не имеют собственных зданий. Например, в области Абай из 10 районных центров лишь в трёх есть свои помещения. Аналогичная ситуация наблюдается в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Акмолинской и Мангистауской областях, — сообщил он.

Также министр отметил, что состояние ветеринарных пунктов ещё хуже.

— Именно в ветпунктах проводятся все ветеринарно-профилактические мероприятия. Они должны быть оснащены загонами и оборудованием для вакцинации и лечения животных. Однако из 2 285 ветеринарных пунктов по стране 1 628 — или 71% — не обеспечены необходимыми помещениями, — сообщил Айдарбек Сапаров.

Ранее стало известно, что в Алматы строится завод по производству желатина из шкур.

Кроме того, в Казахстане запустят программы льготного кредитования для аграриев на 100 млрд тенге.