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    12:07, 08 Июль 2025 | GMT +5

    В 7 из 10 районов области Абай отсутствуют ветеринарные станции — Минсельхоз

    Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства рассказал, насколько плачевным остаётся техническое состояние ветеринарных станций в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ветеринар
    Фото: Нелли Нигматулина/ Kazinform

    — Из 206 ветеринарных станций в районах 72 не имеют собственных зданий. Например, в области Абай из 10 районных центров лишь в трёх есть свои помещения. Аналогичная ситуация наблюдается в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Акмолинской и Мангистауской областях, — сообщил он.

    Также министр отметил, что состояние ветеринарных пунктов ещё хуже.

    — Именно в ветпунктах проводятся все ветеринарно-профилактические мероприятия. Они должны быть оснащены загонами и оборудованием для вакцинации и лечения животных. Однако из 2 285 ветеринарных пунктов по стране 1 628 — или 71% — не обеспечены необходимыми помещениями, — сообщил Айдарбек Сапаров.

    Ранее стало известно, что в Алматы строится завод по производству желатина из шкур.

    Кроме того, в Казахстане запустят программы льготного кредитования для аграриев на 100 млрд тенге.

    Теги:
    Сельское хозяйство Ветеринария Регионы Казахстана Скот Область Абай
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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