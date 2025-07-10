Когда начнется продажа билетов на концерт Backstreet Boys в Астане

По его словам, продажа билетов начнется ровно в 12 часов 14 июля.

- Билеты в сравнении с мировым туром Backstreet Boys в Астане будут очень доступны. Цена будет начинаться от 40 тысяч тенге. То есть, я думаю, что в целом за концерт такой группы можно будет получить невероятные эмоции. Мы также будем бороться с перекупщиками, с неправильными ценами. Будет доступно 4 билета в одни руки, то есть мы полную прозрачность в достижении своих целей будем соблюдать, - сообщил продюсер.