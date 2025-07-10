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    11:35, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Когда начнется продажа билетов на концерт Backstreet Boys в Астане

    Продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов на брифинге СЦК рассказал, когда начнется старт продаж билетов на концерт Backstreet Boys в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Backstreet Boys
    Фото: wikipedia

    По его словам, продажа билетов начнется ровно в 12 часов 14 июля.

    - Билеты в сравнении с мировым туром Backstreet Boys в Астане будут очень доступны. Цена будет начинаться от 40 тысяч тенге. То есть, я думаю, что в целом за концерт такой группы можно будет получить невероятные эмоции. Мы также будем бороться с перекупщиками, с неправильными ценами. Будет доступно 4 билета в одни руки, то есть мы полную прозрачность в достижении своих целей будем соблюдать, - сообщил продюсер.

    Концерт культовой группы пройдет в Алматы 19 сентября, а в Астане - 21 сентября.

    Ранее мы писали, чем будут отличаться концерты Дженнифер Лопес в Астане и Алматы.

    Теги:
    Культура Астана Музыка
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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