Глава Нацбанка: Долговая нагрузка Казахстана существенно снизилась

Как отметил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, при оценке уровня долга необходимо учитывать его соотношение к валовому внутреннему продукту страны.

– Если взять, допустим, 2018-2019 год, уровень внешнего долга к ВВП был тогда 160–170 млрд, примерно так же, как сейчас, но ВВП был тогда 170 млрд, у нас был уровень госдолга к ВВП 110–120%. Сейчас у нас уровень госдолга 57–58% к ВВП, то есть уровень долговой нагрузки снизился колоссально, — заявил Т. Сулейменов.

В Нацбанке пояснили, что снижение уровня долговой нагрузки обусловлено ростом экономики и пересмотром ряда внешних обязательств. Уточняется, что значительная часть внешнего долга приходится на корпоративный сектор, в том числе на транснациональные компании, работающие в Казахстане.

Сегодня Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5%. Вместе с тем глава регулятора Тимур Сулейменов во время брифинга по объявлению решения по базовой ставке заявил, что Казахстан не намерен пересматривать инфляционный ориентир. Также глава Нацбанка прокомментировал решении Правительства по тарифной реформе.