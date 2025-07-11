Абсолютно правильно и рационально: Сулейменов о решении Правительства по тарифной реформе

— Когда решения принимались, такого большого количества проинфляционных факторов еще не было. Тогда еще не было ясности по налоговой реформе, абсолютно не было ясности, что будет происходить в мировой торговле. Никто не знал, что будет достаточно большой пересмотр мировых торговых режимов и, соответственно, закладывались более амбициозные темпы тарифной реформы. Сейчас их безусловно необходимо пересмотреть. Мы рады, что Правительство их пересмотрело, и тарифы не будут расти такими темпами, — отметил глава монетарного регулятора.

По его словам, тарифы — это определенный показатель, напрямую влияющий не только на инфляцию, но и на эффекты второго уровня.

— То есть, глядя на счет за тепло, электроэнергию и так далее, бизнес чаще всего старается закладывать это в свою себестоимость, в свои цены, и начинает повышать цены на услуги, товары. Поэтому мы считаем, что это очень правильное и рациональное решение, — пояснил председатель Нацбанка.

Он подчеркнул, что темп будет, но он будет растянутый во времени и более контролируемый.

— У нас темпы роста регулируемых услуг всегда были ниже темпов роста инфляции. Вот нам надо точно обеспечивать, чтобы это не превратилось в постоянный проинфляционный фактор. В этом отношении последнее решение Правительства очень правильное и создает дезинфляционное давление, то есть, цены должны пойти вниз, — сказал Тимур Сулейменов.

Напомним, в пятницу, 11 июля, Нацбанк объявил о решении сохранить базовую ставку на текущем уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п. п. Годовая инфляция в июне составила 11,8%. Рост цен отмечается по всем компонентам. Основной вклад по-прежнему вносит сектор услуг (16,1%), а также продовольственная инфляция (10,6%).