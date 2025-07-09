Более 150 казахстанских авторов представили свои работы на Comic Con Astana–2025

Авторы комиксов и манги, иллюстраторы, художники, работающие в традиционных техниках и в жанре цифровой живописи, крафтеры и дизайнеры видеоигр представляют на фестивале свои оригинальные работы. В течение четырех дней посетители смогут познакомиться с авторскими проектами, приобрести мерч и предметы ручной работы, а также пообщаться с самими создателями.

По словам организаторов, «Аллея авторов» — одна из ключевых площадок фестиваля, ежегодно собирающая лучших представителей креативной индустрии Казахстана. Уже традиционно здесь представлены работы Мурата Дильманова — известного иллюстратора, создателя Уятмена и знаменитой апашки.

— В этом году я представил свои иллюстрации и мерч на разных носителях — принты, открытки, стикеры. Но главное для меня — не форма, а смысл, посыл, который я вкладываю в свои работы. Я выбрал стиль, в котором сочетаются этнические мотивы и современность. Это не просто визуальный образ — за ним стоит идея, история. Я начал работать в этом направлении ещё до того, как этно стало мейнстримом, задолго до нынешнего казахского ренессанса, — рассказал Мурат Дильманов.

Фото: Қарлығаш Қожабек / Kazinform

По его словам, рост интереса к этническому стилю в искусстве — положительная тенденция.

— Сегодня этно-стиль стал массовым, и я отношусь к этому положительно. Мы наконец-то начали смотреть на самих себя, перестали подражать другим. Это важный сдвиг. Уверен, что со временем количество перейдёт в качество — это неизбежно, — говорит он.

Художник подчеркивает, что создание собственного стиля — это не просто визуальное решение, а результат глубокого анализа:

— Стиль — это не просто набор визуальных решений. Это результат глубокого анализа того, что ты хочешь донести до зрителя. Это может быть исповедь, проповедь, рассказ о себе. В моем случае — это стремление выразить казахскую культуру на языке современного визуального искусства.

Отмечая важность визуального выражения национальной идентичности, он добавил:

— У нас изначально было сильное устное творчество, а визуального языка почти не было, если не считать декоративно-прикладное искусство. Мне хочется, чтобы через рисунок, через визуальные образы мы тоже могли рассказывать о себе. Я хочу, чтобы мы стали частью мирового сообщества, сохранив при этом свою идентичность. Чтобы мы вливались в глобальный культурный поток, но оставались казахами.

В числе других участников «Аллеи авторов» — автор комиксов «Мы не супергерои» и «Другая Мақта Қыз» Алибек Кожагельдиев, автор мистических комиксов об аруаках malikatakira, популярная среди поклонников Miloras, а также художники Oleg Tsoy, Nevica_sipa и многие другие.

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