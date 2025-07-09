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    16:43, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Более 150 казахстанских авторов представили свои работы на Comic Con Astana–2025

    С 9 по 12 июля в рамках крупнейшего конвента поп-культуры Центральной Азии Comic Con Astana–2025 на стадионе «Астана Арена» развернулась традиционная «Аллея авторов», объединившая более 150 участников со всей страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более 150 казахстанских авторов представили свои работы на Comic Con Astana–2025
    Фото: Қарлығаш Қожабек / Kazinform

    Авторы комиксов и манги, иллюстраторы, художники, работающие в традиционных техниках и в жанре цифровой живописи, крафтеры и дизайнеры видеоигр представляют на фестивале свои оригинальные работы. В течение четырех дней посетители смогут познакомиться с авторскими проектами, приобрести мерч и предметы ручной работы, а также пообщаться с самими создателями.

    По словам организаторов, «Аллея авторов» — одна из ключевых площадок фестиваля, ежегодно собирающая лучших представителей креативной индустрии Казахстана. Уже традиционно здесь представлены работы Мурата Дильманова — известного иллюстратора, создателя Уятмена и знаменитой апашки.

    — В этом году я представил свои иллюстрации и мерч на разных носителях — принты, открытки, стикеры. Но главное для меня — не форма, а смысл, посыл, который я вкладываю в свои работы. Я выбрал стиль, в котором сочетаются этнические мотивы и современность. Это не просто визуальный образ — за ним стоит идея, история. Я начал работать в этом направлении ещё до того, как этно стало мейнстримом, задолго до нынешнего казахского ренессанса, — рассказал Мурат Дильманов.

    Мурат Дильманов
    Фото: Қарлығаш Қожабек / Kazinform

    По его словам, рост интереса к этническому стилю в искусстве — положительная тенденция.

    — Сегодня этно-стиль стал массовым, и я отношусь к этому положительно. Мы наконец-то начали смотреть на самих себя, перестали подражать другим. Это важный сдвиг. Уверен, что со временем количество перейдёт в качество — это неизбежно, — говорит он.

    Художник подчеркивает, что создание собственного стиля — это не просто визуальное решение, а результат глубокого анализа:

    — Стиль — это не просто набор визуальных решений. Это результат глубокого анализа того, что ты хочешь донести до зрителя. Это может быть исповедь, проповедь, рассказ о себе. В моем случае — это стремление выразить казахскую культуру на языке современного визуального искусства.

    Отмечая важность визуального выражения национальной идентичности, он добавил:

    — У нас изначально было сильное устное творчество, а визуального языка почти не было, если не считать декоративно-прикладное искусство. Мне хочется, чтобы через рисунок, через визуальные образы мы тоже могли рассказывать о себе. Я хочу, чтобы мы стали частью мирового сообщества, сохранив при этом свою идентичность. Чтобы мы вливались в глобальный культурный поток, но оставались казахами.

    В числе других участников «Аллеи авторов» — автор комиксов «Мы не супергерои» и «Другая Мақта Қыз» Алибек Кожагельдиев, автор мистических комиксов об аруаках malikatakira, популярная среди поклонников Miloras, а также художники Oleg Tsoy, Nevica_sipa и многие другие.

    Ранее мы писали, что в Астане проходит масштабный Comic Con. 

    Теги:
    Культура Астана Искусство
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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