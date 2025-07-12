Казахстанские птицеводы пожаловались на незаконный ввоз импортных яиц

В совещании приняли участие представители Министерства сельского хозяйства РК, Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, Агентства по финансовому мониторингу РК, Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, Пограничной службы КНБ РК и Союза птицеводов Казахстана.

Поводом для совещания стали обращения от Союза птицеводов, в которых сообщается о случаях незаконного ввоза импортных яиц, свободно реализуемых в торговых точках без должного государственного контроля. По результатам мониторинга, проведённого в июне 2025 года, в ряде регионов выявлены факты продажи продукции без маркировки либо с признаками контрабандного происхождения, что создаёт риски для легальных участников рынка и безопасности потребителей.

Председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков отметил важность усиления межведомственного взаимодействия, координации действий уполномоченных органов, а также внедрения эффективных механизмов мониторинга и оперативного реагирования на нарушения.

По итогам совещания достигнуто взаимопонимание о важности продолжения совместной работы и выработки эффективных механизмов взаимодействия уполномоченных органов по совершенствованию контроля заоборотом социально значимых продовольственных товаров, в отношении которых действуют временные ограничительные меры.

Как напомнили в ведомстве, приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 4 апреля 2025 года № 101 введён временный запрет на ввоз куриных яиц на территорию Республики Казахстан с целью стабилизации цен и недопущения демпинга на внутреннем рынке.