Богданова победила Перголити — 4:1 в пользу Казахстана

Бой выдался напряжённым и динамичным — соперницы обменивались ударами на встречных курсах, но именно казахстанка выглядела точнее и собраннее в ключевые моменты.

В последнем раунде тренер Натальи Богдановой чётко подсказывал: «Работай на дистанции!», — и Наталья хладнокровно выполнила указание, не дав сопернице навязать ближний бой.

Это уже третья победа Натальи на этом турнире: ранее она уверенно прошла соперниц из Нигерии и Бразилии, демонстрируя стабильную форму и грамотную тактику.