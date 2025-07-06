16:28, 06 Июль 2025 | GMT +5
Богданова победила Перголити — 4:1 в пользу Казахстана
Наталья Богданова одержала уверенную победу над Лекейшей Перголити из Австралии со счётом 4:1 на Кубке мира, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Бой выдался напряжённым и динамичным — соперницы обменивались ударами на встречных курсах, но именно казахстанка выглядела точнее и собраннее в ключевые моменты.
В последнем раунде тренер Натальи Богдановой чётко подсказывал: «Работай на дистанции!», — и Наталья хладнокровно выполнила указание, не дав сопернице навязать ближний бой.
Это уже третья победа Натальи на этом турнире: ранее она уверенно прошла соперниц из Нигерии и Бразилии, демонстрируя стабильную форму и грамотную тактику.