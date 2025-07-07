Сабыржан Аккалыков стал чемпионом Кубка мира по боксу

Очная встреча спортсменов в марте на Кубке Странджа завершилась победой казахстанца — и на этот раз Киуану снова не удалось навязать борьбу. Аккалыков грамотно контролировал ход поединка, доминировал, сдержал натиск соперника и держал удар до самого конца. Счёт 5:0

В полуфинале Сабыржан прошёл индийского боксёра, показав сильную работу на встречных атаках и уверенное ведение боя.

Чемпион мира и чемпион Азии среди молодёжи Аккалыков подтверждает статус одного из самых перспективных боксёров Казахстана. Титул Кубка мира под эгидой World Boxing стал важной ступенью в его стремительном спортивном росте.