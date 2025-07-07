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    22:04, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Сабыржан Аккалыков стал чемпионом Кубка мира по боксу

    Сабыржан Аккалыков завоевал золото Кубка мира в весовой категории до 75 кг, одолев в финале болгарского боксёра Рами Киуан, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: t.me/kfbmedia

    Очная встреча спортсменов в марте на Кубке Странджа завершилась победой казахстанца — и на этот раз Киуану снова не удалось навязать борьбу. Аккалыков грамотно контролировал ход поединка, доминировал, сдержал натиск соперника и держал удар до самого конца. Счёт 5:0

    В полуфинале Сабыржан прошёл индийского боксёра, показав сильную работу на встречных атаках и уверенное ведение боя.

    Чемпион мира и чемпион Азии среди молодёжи Аккалыков подтверждает статус одного из самых перспективных боксёров Казахстана. Титул Кубка мира под эгидой World Boxing стал важной ступенью в его стремительном спортивном росте.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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