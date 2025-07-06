Сабыржан Аккалыков добрался до финала Кубка мира, победив представителя Индии

В полуфинале весовой категории до 75 кг Аккалыков встретился с индийским боксёром Дубеи Никхилом. Бой получился равным и жёстким: в первом и втором раундах судьи отдали предпочтение казахстанцу, но с минимальным преимуществом. В третьем раунде Дубеи попытался переломить ход встречи, однако Сабыржан сохранил холодную голову и действовал уверенно, не давая сопернику инициативы. Итоговый счёт судей — 3:2 в пользу Аккалыкова.

Таким образом, Сабыржан Аккалыков завоевал путёвку в финал Кубка мира, где поборется за «золото».

Напомним, в четвертьфинале он победил Канадского боксёра.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан вышел в финал этапа Кубка мира, победив в полуфинале болгарского спортсмена Ясена Радев, а Ертуган Зейнуллинов завершил выступление на стадии полуфинала.