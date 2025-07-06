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    21:06, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Сабыржан Аккалыков добрался до финала Кубка мира, победив представителя Индии

    Сабыржан Аккалыков вышел в финал Кубка мира по боксу, проходящего в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Динара Акылжанова/ Kazinform

    В полуфинале весовой категории до 75 кг Аккалыков встретился с индийским боксёром Дубеи Никхилом. Бой получился равным и жёстким: в первом и втором раундах судьи отдали предпочтение казахстанцу, но с минимальным преимуществом. В третьем раунде Дубеи попытался переломить ход встречи, однако Сабыржан сохранил холодную голову и действовал уверенно, не давая сопернику инициативы. Итоговый счёт судей — 3:2 в пользу Аккалыкова.

    Таким образом, Сабыржан Аккалыков завоевал путёвку в финал Кубка мира, где поборется за «золото».

    Напомним, в четвертьфинале он победил Канадского боксёра.

    Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан вышел в финал этапа Кубка мира, победив в полуфинале болгарского спортсмена Ясена Радев, а Ертуган Зейнуллинов завершил выступление на стадии полуфинала.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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