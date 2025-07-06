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    20:31, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Махмуд Сабырхан вышел в финал Кубка мира в Астане

    Чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан вышел в финал этапа Кубка мира, победив в полуфинале болгарского спортсмена Ясена Радев, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Динара Акылжанова / Kazinform

    С первых минут поединка казахстанец продемонстрировал высокий класс: он взял инициативу в свои руки, выиграл первый и второй раунды с очевидным преимуществом. В третьем раунде Сабырхан продолжал контролировать бой, не оставив шансов сопернику.

    Таким образом, Махмуд Сабырхан обеспечил себе место в финале престижного турнира.

    Напомним, в четвертьфинале он одолел представителя Филлипин.

    Ранее Надежда Рябец одержала волевую победу в полуфинале Кубка мира по боксу, но Аида Абикеева уступила Сюрменели в полуфинале.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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