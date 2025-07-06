20:31, 05 Июль 2025 | GMT +5
Махмуд Сабырхан вышел в финал Кубка мира в Астане
Чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан вышел в финал этапа Кубка мира, победив в полуфинале болгарского спортсмена Ясена Радев, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
С первых минут поединка казахстанец продемонстрировал высокий класс: он взял инициативу в свои руки, выиграл первый и второй раунды с очевидным преимуществом. В третьем раунде Сабырхан продолжал контролировать бой, не оставив шансов сопернику.
Таким образом, Махмуд Сабырхан обеспечил себе место в финале престижного турнира.
Напомним, в четвертьфинале он одолел представителя Филлипин.
Ранее Надежда Рябец одержала волевую победу в полуфинале Кубка мира по боксу, но Аида Абикеева уступила Сюрменели в полуфинале.