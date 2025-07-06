Махмуд Сабырхан вышел в финал Кубка мира в Астане

С первых минут поединка казахстанец продемонстрировал высокий класс: он взял инициативу в свои руки, выиграл первый и второй раунды с очевидным преимуществом. В третьем раунде Сабырхан продолжал контролировать бой, не оставив шансов сопернику.

Таким образом, Махмуд Сабырхан обеспечил себе место в финале престижного турнира.

Напомним, в четвертьфинале он одолел представителя Филлипин.

Ранее Надежда Рябец одержала волевую победу в полуфинале Кубка мира по боксу, но Аида Абикеева уступила Сюрменели в полуфинале.