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    20:04, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Боксер Махмуд Сабырхан стал полуфиналистом Кубка мира

    Казахстанский боксёр Махмуд Сабырхан (до 55 кг) одержал яркую победу над представителем Филиппин Аароном Джудом Бадо на этапе Кубка мира по боксу в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Махмуд Сабырхан
    Фото: НОК РК

    М. Сабырхан, чемпион мира 2023 года и серебряный призёр 2021 года, продемонстрировал характерный атакующий стиль: постоянное давление, работа первым номером. Во втором раунде получил мощный удар от филиппинца, но устоял Он контролировал дистанцию и навязывал сопернику высокий темп с первых секунд боя. Судьи единогласно отдали победу казахстанскому боксёру.

    Эта победа стала очередным подтверждением эффективности тактики М. Сабырхана — агрессия, темп и точность позволяют ему уверенно двигаться к медалям.

    Ранее сообщалось, что казахстанский спортсмен Нурбек Оралбай одержал техническую победу на Кубке мира по боксу.

    Уже завтра в 19:00 пройдёт ещё один четвертьфинал. 5 июля полуфинал и 6 июля финальные бои.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Видео Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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