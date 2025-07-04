Боксер Махмуд Сабырхан стал полуфиналистом Кубка мира
Казахстанский боксёр Махмуд Сабырхан (до 55 кг) одержал яркую победу над представителем Филиппин Аароном Джудом Бадо на этапе Кубка мира по боксу в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
М. Сабырхан, чемпион мира 2023 года и серебряный призёр 2021 года, продемонстрировал характерный атакующий стиль: постоянное давление, работа первым номером. Во втором раунде получил мощный удар от филиппинца, но устоял Он контролировал дистанцию и навязывал сопернику высокий темп с первых секунд боя. Судьи единогласно отдали победу казахстанскому боксёру.
Эта победа стала очередным подтверждением эффективности тактики М. Сабырхана — агрессия, темп и точность позволяют ему уверенно двигаться к медалям.
Ранее сообщалось, что казахстанский спортсмен Нурбек Оралбай одержал техническую победу на Кубке мира по боксу.
Уже завтра в 19:00 пройдёт ещё один четвертьфинал. 5 июля полуфинал и 6 июля финальные бои.