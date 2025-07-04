Сабыржан Аккалыков получил путёвку в полуфинал Кубка мира по боксу

С первых секунд боя С. Аккалыков продемонстрировал фирменную комбинационную работу и чувство дистанции. Против быстрого, но не столь разнообразного канадца казахстанец действовал рационально. Работа передней рукой, хлёсткие апперкоты и хладнокровное чтение действий соперника обеспечили ему преимущество по ходу всех трёх раундов.

Финальный гонг застал казахстанца в победе — судьи отдали ему победу.

Сабыржан Аккалыков — чемпион мира среди молодёжи 2021 года, известен своим рациональным стилем и умением ломать бой по ходу. В следующем этапе Кубка мира он встретится с представителем Азии.

Ранее сообщалось, что казахстанский спортсмен Нурбек Оралбай одержал техническую победу на Кубке мира по боксу.

Уже завтра в 19:00 пройдёт ещё один четвертьфинал. 5 июля полуфинал и 6 июля финальные бои.