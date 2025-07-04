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    20:30, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Сабыржан Аккалыков получил путёвку в полуфинал Кубка мира по боксу

    Казахстанский боксёр Сабыржан Аккалыков одержал победу над канадцем Джошуа Офори в весовой категории до 75 килограммов на Кубке мира по боксу, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Сабыржан Аккалыков получил путёвку в полуфинал Кубка мира по боксу
    Фото: sports.kz

    С первых секунд боя С. Аккалыков продемонстрировал фирменную комбинационную работу и чувство дистанции. Против быстрого, но не столь разнообразного канадца казахстанец действовал рационально. Работа передней рукой, хлёсткие апперкоты и хладнокровное чтение действий соперника обеспечили ему преимущество по ходу всех трёх раундов.

    Финальный гонг застал казахстанца в победе — судьи отдали ему победу.

    Сабыржан Аккалыков — чемпион мира среди молодёжи 2021 года, известен своим рациональным стилем и умением ломать бой по ходу. В следующем этапе Кубка мира он встретится с представителем Азии.

    Ранее сообщалось, что казахстанский спортсмен Нурбек Оралбай одержал техническую победу на Кубке мира по боксу.

    Уже завтра в 19:00 пройдёт ещё один четвертьфинал. 5 июля полуфинал и 6 июля финальные бои.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Видео Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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