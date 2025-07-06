В шаге от финала: Зейнуллинов проиграл на Кубке мира в Астане

Поединок прошёл с преимуществом индуса по очкам. Зейнуллинов начал активно, но его атаки Джамуал успешно отражал 5:0. Во втором раунде ситуация не сильно изменилась 4:1 и третий раунд также за представителем Индии. Оба бойца показали точность и вариативность в атаках. Однако индийский спортсмен был лучше.

Несмотря на поражение, Ертуган Зейнуллинов показал зрелый и конкурентоспособный бокс на всём протяжении турнира.

В четвертьфинале он уверенно победил представителя Франции.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан вышел в финал этапа Кубка мира, победив в полуфинале болгарского спортсмена Ясена Радев.