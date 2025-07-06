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    20:48, 05 Июль 2025 | GMT +5

    В шаге от финала: Зейнуллинов проиграл на Кубке мира в Астане

    Ертуган Зейнуллинов завершил выступление на стадии полуфинала Кубка мира по боксу в Астане, уступив по очкам представителю Индии Абхинашу Джамуалу, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Зейнуллинов проиграл на Кубке мира в Астане
    Фото: Динара Акылжанова/ Kazinform

    Поединок прошёл с преимуществом индуса по очкам. Зейнуллинов начал активно, но его атаки Джамуал успешно отражал 5:0. Во втором раунде ситуация не сильно изменилась 4:1 и третий раунд также за представителем Индии. Оба бойца показали точность и вариативность в атаках. Однако индийский спортсмен был лучше.

    Несмотря на поражение, Ертуган Зейнуллинов показал зрелый и конкурентоспособный бокс на всём протяжении турнира.

    В четвертьфинале он уверенно победил представителя Франции.

    Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан вышел в финал этапа Кубка мира, победив в полуфинале болгарского спортсмена Ясена Радев.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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