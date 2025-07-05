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    21:00, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Ертуган Зейнуллинов пробился в полуфинал Кубка мира по боксу, победив французского боксёра

    Казахстанский боксёр Ертуган Зейнуллинов одержал победу над представителем Франции Хуго Грау в четвертьфинале Кубка мира по боксу в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Ертуган Зейнуллинов пробился в полуфинал Кубка мира по боксу, победив французского боксёра
    Фото: t.me/kfbmedia

    Победа вывела Зейнуллинова в полуфинал соревнований и обеспечила ему как минимум бронзовую медаль. Казахстанец уверенно провёл бой и противостоял агрессии одного из сильнейших боксёров французской сборной.

    Ертуган Зейнуллинов — победитель международных турниров, участник Азиатских игр показывает стабильный рост на крупных соревнованиях. Его соперник Хуго Грау — призёр чемпионата Европы, один из лидеров французской команды.

    Пять боксеров выйдут сегодня на ринг в четвертьфинале Кубка мира. В программу четвертьфиналов включены 16 поединков, по итогам которых определятся полуфиналисты.

    Ранее казахстанская спортсменка Алуа Балкибекова одержала победу над Юной Нишинака из Японии в четвертьфинале Кубка мира по боксу, Аида Абикеева одержала победу над соперницей из Республики Корея Кан Сюкён в четвертьфинале Кубка мира по боксу, Елдана Талипова выиграла четвертьфинальный бой у Олтины Сотимбоевой из Узбекистана.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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