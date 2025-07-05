Ертуган Зейнуллинов пробился в полуфинал Кубка мира по боксу, победив французского боксёра

Победа вывела Зейнуллинова в полуфинал соревнований и обеспечила ему как минимум бронзовую медаль. Казахстанец уверенно провёл бой и противостоял агрессии одного из сильнейших боксёров французской сборной.

Ертуган Зейнуллинов — победитель международных турниров, участник Азиатских игр показывает стабильный рост на крупных соревнованиях. Его соперник Хуго Грау — призёр чемпионата Европы, один из лидеров французской команды.

Пять боксеров выйдут сегодня на ринг в четвертьфинале Кубка мира. В программу четвертьфиналов включены 16 поединков, по итогам которых определятся полуфиналисты.

Ранее казахстанская спортсменка Алуа Балкибекова одержала победу над Юной Нишинака из Японии в четвертьфинале Кубка мира по боксу, Аида Абикеева одержала победу над соперницей из Республики Корея Кан Сюкён в четвертьфинале Кубка мира по боксу, Елдана Талипова выиграла четвертьфинальный бой у Олтины Сотимбоевой из Узбекистана.