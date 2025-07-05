Елдана Талипова одержала победу над представительницей Узбекистана на Кубке мира по боксу

Победа в этом поединке позволила Талиповой выйти в полуфинал турнира и гарантировать себе как минимум бронзовую медаль. Противостояние Казахстана и Узбекистана, как в мужском, так и в женском боксе, традиционно остаётся принципиальным — и на этот раз верх взяла наша боксёрша.

Елдана Талипова — чемпионка Азии 2024 года, серебряный призер ЧМ 2025, входит в основной состав сборной Казахстана. Её соперница Олтина Сотимбоева — призёрка международных турниров, одна из лидеров узбекской команды.

Пять боксеров выйдут сегодня на ринг в четвертьфинале Кубка мира. В программу четвертьфиналов включены 16 поединков, по итогам которых определятся полуфиналисты.

Ранее казахстанская спортсменка Алуа Балкибекова одержала победу над Юной Нишинака из Японии в четвертьфинале Кубка мира по боксу, Аида Абикеева одержала победу над соперницей из Республики Корея Кан Сюкён в четвертьфинале Кубка мира по боксу.