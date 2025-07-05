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    20:35, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Елдана Талипова одержала победу над представительницей Узбекистана на Кубке мира по боксу

    Казахстанка Елдана Талипова выиграла четвертьфинальный бой у Олтины Сотимбоевой из Узбекистана в рамках Кубка мира по боксу, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Елдана Талипова одержала победу над представительницей Узбекистана на Кубке мира по боксу
    Фото: t.me/kfbmedia

    Победа в этом поединке позволила Талиповой выйти в полуфинал турнира и гарантировать себе как минимум бронзовую медаль. Противостояние Казахстана и Узбекистана, как в мужском, так и в женском боксе, традиционно остаётся принципиальным — и на этот раз верх взяла наша боксёрша.

    Елдана Талипова — чемпионка Азии 2024 года, серебряный призер ЧМ 2025, входит в основной состав сборной Казахстана. Её соперница Олтина Сотимбоева — призёрка международных турниров, одна из лидеров узбекской команды.

    Пять боксеров выйдут сегодня на ринг в четвертьфинале Кубка мира. В программу четвертьфиналов включены 16 поединков, по итогам которых определятся полуфиналисты.

    Ранее казахстанская спортсменка Алуа Балкибекова одержала победу над Юной Нишинака из Японии в четвертьфинале Кубка мира по боксу, Аида Абикеева одержала победу над соперницей из Республики Корея Кан Сюкён в четвертьфинале Кубка мира по боксу.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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