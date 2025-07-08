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    13:40, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Минсельхоз сообщил о мерах против завышения цен на картофель

    Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал ситуацию с ценами на картофель. По его словам, торговым точкам, завышающим стоимость выше предельно установленной, грозят штрафы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    картофель
    Фото: freepik.com

    — Совместно с министром торговли мы несколько раз заседание провели, вместе работаем. Если где-то надбавки больше предельной цены, то мы определенные ответственности, штрафы накладываем продавцам торговых центров, — заявил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

    Он добавил, что в этом году посевные площади картофеля увеличили на 20 тысяч гектаров, что должно снизить цену на картофель.

    Ранее заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал ситуацию с ценами на картофель. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Цена Торговля Минсельхоз Сельхозпродукция
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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