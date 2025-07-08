Минсельхоз сообщил о мерах против завышения цен на картофель

— Совместно с министром торговли мы несколько раз заседание провели, вместе работаем. Если где-то надбавки больше предельной цены, то мы определенные ответственности, штрафы накладываем продавцам торговых центров, — заявил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Он добавил, что в этом году посевные площади картофеля увеличили на 20 тысяч гектаров, что должно снизить цену на картофель.

Ранее заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал ситуацию с ценами на картофель.