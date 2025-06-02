Думаю, что цены на картофель стабилизируются — Серик Жумангарин

— Понятия, которые вы говорите, высокая цена, низкая цена — оно все относительно. Есть закон спроса и предложения. В этом году с картошкой произошли вот такие вот вещи, поскольку ни в Белоруссии, ни в РФ, ни в Узбекистане картошка не уродилась. В Казахстане были достаточно большие запасы, мы сформировали в прошлом году. Но фермеры должны были что-то заработать, определенное время мы не стали препятствовать экспорту картошки, — рассказал вице-премьер.

По его словам, дефицита картофеля в стране нет, но цены выросли.

— У нас есть два пути. Первое — ограничить цену картошки, тогда ее никто в этом году не посадит, и на следующий год мы точно нарвемся на дефицит. Либо ограничить вывоз картошки, мы это сделали. Но цены мы ограничивать не стали, потому что это не рыночный инструмент, — пояснил С. Жумангарин.

Он отметил, что сегодня цены на картофель составляют от 400 до 600 тенге.

— Сейчас пошла уже молодая картошка в Туркестане, она начинает от 200, 300 тенге. Я думаю, что сейчас она стабилизируется. Насколько я знаю, сегодня уже разгружаются 50 контейнеров в Астане. У нас ни одной секунды не было такого, чтобы на полках не было картошки. Вопрос в цене, но и соответствующий спрос будет, — заключил вице-премьер.

Ранее Минсельхоз прокомментировал, как в Казахстане будут сдерживать рост цен на картофель.