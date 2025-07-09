Кого из работников водного хозяйства Казахстана наградили в Акорде
На торжественном мероприятии Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие водного хозяйства Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В прошлом году утверждено почетное звание «Қазақстанның су шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қайраткері». Сегодня это звание было присвоено ряду ветеранов отрасли.
Соответствующий Указ о награждении опубликован на сайте Акорды.
О награждении государственными наградами Республики Казахстан
9 июля 2025 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За большой вклад в развитие водного хозяйства страны и обеспечение населения питьевой водой наградить:
орденом «Парасат»
Тауипбаева Султанбека Тауипбаевича – ветерана труда, город Кызылорда;
орденом «Құрмет»
Әубәкіров Дихан Уалиханұлы – начальника участка Кызылординского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Гумарова Тулегена Базаровича – заместителя директора Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Джолдасбекова Бахтияра Утепбаевича – начальника участка Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Егера Владимира Фёдоровича – начальника управления филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Какимжанова Салима Бариевича – главного энергетика участка Северо-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Карабекову Амину Алпысбаевну – начальника службы филиала «Большой Алматинский Канал имени Д. Кунаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Кошекпаева Каирбека Куанышпаевича – начальника участка филиала «Есиль су» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Нурабаева Даулетбая Мырзайулы – начальника участка Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации;
орденом «Еңбек Даңқы» IІІ степени
Ахмедин Нәби Арашұлы – начальника отдела Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Жумамуратова Косая Ерекешовича – машиниста насосной станции участка филиала «Сыр суы» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Занкевич Татьяну Борисовну – оператора участка филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Захарова Виктора Владимировича – слесаря КГП «Городское коммунальное хозяйство акимата города Каражал», область Ұлытау
Капарбаева Мергенбая Довлетбаевича – главного инженера ГКП «Озенинвест», город Жанаозен Мангистауской области
Каримова Нурмухамета Нурахметовича – ведущего инженера участка филиала Жетісу РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Касенова Беимбета Женисбекулы – регулировщика подачи воды участка Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Маденову Багадат Рахимжановну – ведущего инженера-гидротехника отделения Карагандинского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Мамельбаева Кинебая Нурмагамбетовича – начальника участка Костанайского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Сарбасова Куттыбая Кубеевича – начальника участка Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Сариев Қами Өтеғалиұлы – ветерана труда, Махамбетский район Атырауской области
Стасевского Александра Васильевича – электромонтера участка филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Уксикбаева Нургелди Махатовича – гидротехника участка Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Утеулиева Махсута Бекенбаевича – старшего инженера-гидротехника участка Кызылординского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Ысқақ Дархан Сансызбайұлы – заместителя директора – главного инженера филиала «Су-метрология» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
Айткулова Манарбека Тулегеновича – инженера-гидролога участка Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Ахметова Нуржана Бахиткалиевича – начальника отдела филиала «Сыр суы» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Байжанова Жазбека Тайыповича – машиниста ГКП «Астана су арнасы» акимата города Астаны
Ғалиев Жігер Төлеубекұлы – инженера-гидротехника участка филиала Жетісу РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Джайсамбекову Раушан Аманбековну – заведующего отделом ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства», город Тараз
Жолдас Ғабит Талғатұлы – начальника участка Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Искакову Айкуль Оспановну – инженера отдела филиала «Большой Алматинский Канал имени Д. Кунаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Калиева Алмаса Дулатовича – заместителя начальника участка филиала «Есиль су» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Кузембаеву Раушан Сагингалиевну – специалиста филиала «Алатау» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Кушнаренко Наталью Степановну – диспетчера филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Қалелов Елжас Қанатұлы – механика отдела Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Мусаханову Камшат Биржановну – техника-гидрометра участка филиала «Абай» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Оширова Талгата Саматовича – регулировщика подачи воды участка филиала «Абай» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Плаксина Николая Васильевича – механика филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Сагынбекову Жансаю Омирбековну – начальника отдела филиала «Су-метрология» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Турганбаева Нурболата Шекербековича – слесаря участка филиала «Оңтүстікауызсу» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Туякова Асылбека Мырзабековича – начальника участка Павлодарского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации
Шамилову Улганым Тлеккабыловну – главного гидротехника – начальника службы Актюбинского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации;
присвоить почетное звание «Қазақстанның су шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қайраткері»
Зарубаевой Галие Габбасовне – ветерану труда, Жамбылская область
Карлыханову Адилхану – ветеран труда, Кызылординская область
Наметову Бекзату Мусахметовичу – ветерану труда, город Актобе.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 4 июля 2025 года
№ 933