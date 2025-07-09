Кого из работников водного хозяйства Казахстана наградили в Акорде

В прошлом году утверждено почетное звание «Қазақстанның су шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қайраткері». Сегодня это звание было присвоено ряду ветеранов отрасли.

Соответствующий Указ о награждении опубликован на сайте Акорды.

О награждении государственными наградами Республики Казахстан

9 июля 2025 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За большой вклад в развитие водного хозяйства страны и обеспечение населения питьевой водой наградить:

орденом «Парасат»

Тауипбаева Султанбека Тауипбаевича – ветерана труда, город Кызылорда;

орденом «Құрмет»

Әубәкіров Дихан Уалиханұлы – начальника участка Кызылординского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Гумарова Тулегена Базаровича – заместителя директора Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Джолдасбекова Бахтияра Утепбаевича – начальника участка Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Егера Владимира Фёдоровича – начальника управления филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Какимжанова Салима Бариевича – главного энергетика участка Северо-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Карабекову Амину Алпысбаевну – начальника службы филиала «Большой Алматинский Канал имени Д. Кунаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Кошекпаева Каирбека Куанышпаевича – начальника участка филиала «Есиль су» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Нурабаева Даулетбая Мырзайулы – начальника участка Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации;

орденом «Еңбек Даңқы» IІІ степени

Ахмедин Нәби Арашұлы – начальника отдела Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Жумамуратова Косая Ерекешовича – машиниста насосной станции участка филиала «Сыр суы» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Занкевич Татьяну Борисовну – оператора участка филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Захарова Виктора Владимировича – слесаря КГП «Городское коммунальное хозяйство акимата города Каражал», область Ұлытау

Капарбаева Мергенбая Довлетбаевича – главного инженера ГКП «Озенинвест», город Жанаозен Мангистауской области

Каримова Нурмухамета Нурахметовича – ведущего инженера участка филиала Жетісу РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Касенова Беимбета Женисбекулы – регулировщика подачи воды участка Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Маденову Багадат Рахимжановну – ведущего инженера-гидротехника отделения Карагандинского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Мамельбаева Кинебая Нурмагамбетовича – начальника участка Костанайского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Сарбасова Куттыбая Кубеевича – начальника участка Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Сариев Қами Өтеғалиұлы – ветерана труда, Махамбетский район Атырауской области

Стасевского Александра Васильевича – электромонтера участка филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Уксикбаева Нургелди Махатовича – гидротехника участка Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Утеулиева Махсута Бекенбаевича – старшего инженера-гидротехника участка Кызылординского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Ысқақ Дархан Сансызбайұлы – заместителя директора – главного инженера филиала «Су-метрология» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Айткулова Манарбека Тулегеновича – инженера-гидролога участка Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Ахметова Нуржана Бахиткалиевича – начальника отдела филиала «Сыр суы» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Байжанова Жазбека Тайыповича – машиниста ГКП «Астана су арнасы» акимата города Астаны

Ғалиев Жігер Төлеубекұлы – инженера-гидротехника участка филиала Жетісу РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Джайсамбекову Раушан Аманбековну – заведующего отделом ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства», город Тараз

Жолдас Ғабит Талғатұлы – начальника участка Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Искакову Айкуль Оспановну – инженера отдела филиала «Большой Алматинский Канал имени Д. Кунаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Калиева Алмаса Дулатовича – заместителя начальника участка филиала «Есиль су» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Кузембаеву Раушан Сагингалиевну – специалиста филиала «Алатау» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Кушнаренко Наталью Степановну – диспетчера филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Қалелов Елжас Қанатұлы – механика отдела Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Мусаханову Камшат Биржановну – техника-гидрометра участка филиала «Абай» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Оширова Талгата Саматовича – регулировщика подачи воды участка филиала «Абай» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Плаксина Николая Васильевича – механика филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Сагынбекову Жансаю Омирбековну – начальника отдела филиала «Су-метрология» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Турганбаева Нурболата Шекербековича – слесаря участка филиала «Оңтүстікауызсу» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Туякова Асылбека Мырзабековича – начальника участка Павлодарского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Шамилову Улганым Тлеккабыловну – главного гидротехника – начальника службы Актюбинского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации;

присвоить почетное звание «Қазақстанның су шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қайраткері»

Зарубаевой Галие Габбасовне – ветерану труда, Жамбылская область

Карлыханову Адилхану – ветеран труда, Кызылординская область

Наметову Бекзату Мусахметовичу – ветерану труда, город Актобе.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 4 июля 2025 года

№ 933