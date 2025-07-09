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    12:50, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Кого из работников водного хозяйства Казахстана наградили в Акорде

    На торжественном мероприятии Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие водного хозяйства Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Кого из работников водного хозяйства Казахстана наградили в Акорде
    Фото: Акорда

    В прошлом году утверждено почетное звание «Қазақстанның су шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қайраткері». Сегодня это звание было присвоено ряду ветеранов отрасли.

    Соответствующий Указ о награждении опубликован на сайте Акорды.

    О награждении государственными наградами Республики Казахстан

    9 июля 2025 года

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. За большой вклад в развитие водного хозяйства страны и обеспечение населения питьевой водой наградить:

    орденом «Парасат»

    Тауипбаева Султанбека Тауипбаевича – ветерана труда, город Кызылорда;

    орденом «Құрмет»

    Әубәкіров Дихан Уалиханұлы – начальника участка Кызылординского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Гумарова Тулегена Базаровича – заместителя директора Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Джолдасбекова Бахтияра Утепбаевича – начальника участка Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Егера Владимира Фёдоровича – начальника управления филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Какимжанова Салима Бариевича – главного энергетика участка Северо-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Карабекову Амину Алпысбаевну – начальника службы филиала «Большой Алматинский Канал имени Д. Кунаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Кошекпаева Каирбека Куанышпаевича – начальника участка филиала «Есиль су» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Нурабаева Даулетбая Мырзайулы – начальника участка Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации;

    орденом «Еңбек Даңқы» IІІ степени

    Ахмедин Нәби Арашұлы – начальника отдела Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Жумамуратова Косая Ерекешовича – машиниста насосной станции участка филиала «Сыр суы» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Занкевич Татьяну Борисовну – оператора участка филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Захарова Виктора Владимировича – слесаря КГП «Городское коммунальное хозяйство акимата города Каражал», область Ұлытау

    Капарбаева Мергенбая Довлетбаевича – главного инженера ГКП «Озенинвест», город Жанаозен Мангистауской области

    Каримова Нурмухамета Нурахметовича – ведущего инженера участка филиала Жетісу РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Касенова Беимбета Женисбекулы – регулировщика подачи воды участка Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Маденову Багадат Рахимжановну – ведущего инженера-гидротехника отделения Карагандинского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Мамельбаева Кинебая Нурмагамбетовича – начальника участка Костанайского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Сарбасова Куттыбая Кубеевича – начальника участка Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Сариев Қами Өтеғалиұлы – ветерана труда, Махамбетский район Атырауской области

    Стасевского Александра Васильевича – электромонтера участка филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Уксикбаева Нургелди Махатовича – гидротехника участка Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Утеулиева Махсута Бекенбаевича – старшего инженера-гидротехника участка Кызылординского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Ысқақ Дархан Сансызбайұлы – заместителя директора – главного инженера филиала «Су-метрология» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации;

    медалью «Ерен еңбегі үшін»

    Айткулова Манарбека Тулегеновича – инженера-гидролога участка Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Ахметова Нуржана Бахиткалиевича – начальника отдела филиала «Сыр суы» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Байжанова Жазбека Тайыповича – машиниста ГКП «Астана су арнасы» акимата города Астаны

    Ғалиев Жігер Төлеубекұлы – инженера-гидротехника участка филиала Жетісу РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Джайсамбекову Раушан Аманбековну – заведующего отделом ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства», город Тараз

    Жолдас Ғабит Талғатұлы – начальника участка Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Искакову Айкуль Оспановну – инженера отдела филиала «Большой Алматинский Канал имени Д. Кунаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Калиева Алмаса Дулатовича – заместителя начальника участка филиала «Есиль су» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Кузембаеву Раушан Сагингалиевну – специалиста филиала «Алатау» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Кушнаренко Наталью Степановну – диспетчера филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Қалелов Елжас Қанатұлы – механика отдела Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Мусаханову Камшат Биржановну – техника-гидрометра участка филиала «Абай» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Оширова Талгата Саматовича – регулировщика подачи воды участка филиала «Абай» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Плаксина Николая Васильевича – механика филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Сагынбекову Жансаю Омирбековну – начальника отдела филиала «Су-метрология» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Турганбаева Нурболата Шекербековича – слесаря участка филиала «Оңтүстікауызсу» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Туякова Асылбека Мырзабековича – начальника участка Павлодарского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

    Шамилову Улганым Тлеккабыловну – главного гидротехника – начальника службы Актюбинского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации;

    присвоить почетное звание «Қазақстанның су шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қайраткері»

    Зарубаевой Галие Габбасовне – ветерану труда, Жамбылская область

    Карлыханову Адилхану – ветеран труда, Кызылординская область

    Наметову Бекзату Мусахметовичу – ветерану труда, город Актобе.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 4 июля 2025 года

    № 933

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Минводы и ирригации РК Вода Награда
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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