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    19:46, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Мощность казахстанского суперкомпьютера равна работе 8 млрд человек за 4 дня

    Мощность создаваемого в Казахстане суперкомпьютера позволит выполнять колоссальные объемы вычислений в кратчайшие сроки. Об этом в прямом эфире телеканала Jibek Joly сообщил министр цифровизации и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает корреспондент Kazinform.

    Мощность казахстанского суперкомпьютера сопоставима с вычислениями 8 млрд человек за 4 дня
    Фото: JibekJoly

    — Мощность суперкомпьютера, это как если всё население мира, 8 млрд человек каждую секунду будут делать математические вычисления, но им потребуется более 4 дней, чтобы сделать то, что сделает суперкомпьютер за секунду, — рассказал министр.

    Кроме того, Мадиев сообщил, что запуск суперкомпьютера станет прорывным шагом для цифровизации страны, ускорит внедрение технологий искусственного интеллекта, обеспечит научные и промышленные сектора необходимыми вычислительными ресурсами и повысит уровень цифрового суверенитета Казахстана.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера.

    Теги:
    Суперкомпьютер МЦРИАП Жаслан Мадиев
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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