Мощность казахстанского суперкомпьютера равна работе 8 млрд человек за 4 дня
Мощность создаваемого в Казахстане суперкомпьютера позволит выполнять колоссальные объемы вычислений в кратчайшие сроки. Об этом в прямом эфире телеканала Jibek Joly сообщил министр цифровизации и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает корреспондент Kazinform.
— Мощность суперкомпьютера, это как если всё население мира, 8 млрд человек каждую секунду будут делать математические вычисления, но им потребуется более 4 дней, чтобы сделать то, что сделает суперкомпьютер за секунду, — рассказал министр.
Кроме того, Мадиев сообщил, что запуск суперкомпьютера станет прорывным шагом для цифровизации страны, ускорит внедрение технологий искусственного интеллекта, обеспечит научные и промышленные сектора необходимыми вычислительными ресурсами и повысит уровень цифрового суверенитета Казахстана.
Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера.