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    11:41, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Как Казахстан укрепляет водную безопасность

    В Казахстане насчитывается 1395 подпорных гидротехнических сооружений. По результатам проверки в этом году выявлено 560 объектов, требующих ремонта, передает корреспондент агентства Kаzinform.

    Более 40 новых водохранилищ построят в Казахстане за пять лет
    Фото: Правительство

    Из них 540 находятся в неудовлетворительном состоянии, а 20 признаны аварийными.

    Согласно Концепции управления водными ресурсами, до конца 2030 года в стране построят 42 новых и реконструируют 37 действующих водохранилищ. Это поможет:

    - снизить риск подтоплений;

    - обеспечить устойчивое водоснабжение сельского хозяйства;

    - сократить зависимость от трансграничных вод.

    В северных регионах новые хранилища смогут аккумулировать до 1,5 млрд кубометров паводковой воды и защитят от подтоплений 216 населенных пунктов. На юге – расширят площадь орошаемых земель на 295 тыс гектаров.

    В 2025 году Минводы реализует 98 проектов за счет республиканского бюджета и международных финансовых организаций.

    «Умные» каналы: автоматизация и дистанционное управление

    Один из приоритетов – внедрение автоматизированных оросительных систем в Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях.

    В чем суть:

    – установка современных затворов с расходомерами;

    – программное обеспечение с функцией планирования, контроля и дистанционного управления;

    – возможность полностью автоматической работы системы без выезда специалистов на место.

    Эти технологии помогут не только экономить воду, но и справедливо распределять ее между аграриями. Ожидается, что потери поливной воды сократятся на 20–30%, а контроль охватит более 420 тыс. га орошаемых земель.

    Рост числа фермеров и обновление техники

    На сегодняшний день заключили 22,5 тыс. договоров на подачу воды с аграриями, это на 3 тыс. больше, чем в прошлом году.

    «Казводхоз» закупает 757 единиц спецтехники и транспорта. Уже получены 273 машины.

    Чистая питьевая вода и расширение водопроводов

    До конца этого года в стране планируют завершить 12 из 24 проектов по строительству групповых водопроводов. Это обеспечит качественной питьевой водой 153 села, где проживают 423 тысячи человек.

    Еще 52 населенных пункта подключат к централизованной системе водоснабжения.

    Новые водохранилища и цифровые каналы

    В этом году начнется строительство четырех новых водохранилищ и реконструкция еще четырех. Среди них – «Большой Узень» в ЗКО (емкость 28 млн кубометров) для накопления паводковых вод и орошения полей.

    В шести регионах страны реконструируют 115 оросительных каналов с применением цифровых решений. Параллельно продолжается работа над расширением и очисткой канала для наполнения Астанинского водохранилища.

    В 2025 году в эксплуатацию планируется сдать более 1,9 тыс км ирригационных каналов, что обеспечит водоснабжение 256 тыс га сельхозугодий.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили правила эксплуатации и благоустройства водохранилищ.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Вода Безопасность
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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