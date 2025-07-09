Как Казахстан укрепляет водную безопасность
В Казахстане насчитывается 1395 подпорных гидротехнических сооружений. По результатам проверки в этом году выявлено 560 объектов, требующих ремонта, передает корреспондент агентства Kаzinform.
Из них 540 находятся в неудовлетворительном состоянии, а 20 признаны аварийными.
Согласно Концепции управления водными ресурсами, до конца 2030 года в стране построят 42 новых и реконструируют 37 действующих водохранилищ. Это поможет:
- снизить риск подтоплений;
- обеспечить устойчивое водоснабжение сельского хозяйства;
- сократить зависимость от трансграничных вод.
В северных регионах новые хранилища смогут аккумулировать до 1,5 млрд кубометров паводковой воды и защитят от подтоплений 216 населенных пунктов. На юге – расширят площадь орошаемых земель на 295 тыс гектаров.
В 2025 году Минводы реализует 98 проектов за счет республиканского бюджета и международных финансовых организаций.
«Умные» каналы: автоматизация и дистанционное управление
Один из приоритетов – внедрение автоматизированных оросительных систем в Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях.
В чем суть:
– установка современных затворов с расходомерами;
– программное обеспечение с функцией планирования, контроля и дистанционного управления;
– возможность полностью автоматической работы системы без выезда специалистов на место.
Эти технологии помогут не только экономить воду, но и справедливо распределять ее между аграриями. Ожидается, что потери поливной воды сократятся на 20–30%, а контроль охватит более 420 тыс. га орошаемых земель.
Рост числа фермеров и обновление техники
На сегодняшний день заключили 22,5 тыс. договоров на подачу воды с аграриями, это на 3 тыс. больше, чем в прошлом году.
«Казводхоз» закупает 757 единиц спецтехники и транспорта. Уже получены 273 машины.
Чистая питьевая вода и расширение водопроводов
До конца этого года в стране планируют завершить 12 из 24 проектов по строительству групповых водопроводов. Это обеспечит качественной питьевой водой 153 села, где проживают 423 тысячи человек.
Еще 52 населенных пункта подключат к централизованной системе водоснабжения.
Новые водохранилища и цифровые каналы
В этом году начнется строительство четырех новых водохранилищ и реконструкция еще четырех. Среди них – «Большой Узень» в ЗКО (емкость 28 млн кубометров) для накопления паводковых вод и орошения полей.
В шести регионах страны реконструируют 115 оросительных каналов с применением цифровых решений. Параллельно продолжается работа над расширением и очисткой канала для наполнения Астанинского водохранилища.
В 2025 году в эксплуатацию планируется сдать более 1,9 тыс км ирригационных каналов, что обеспечит водоснабжение 256 тыс га сельхозугодий.
Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили правила эксплуатации и благоустройства водохранилищ.