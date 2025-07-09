Как Казахстан укрепляет водную безопасность

Из них 540 находятся в неудовлетворительном состоянии, а 20 признаны аварийными.

Согласно Концепции управления водными ресурсами, до конца 2030 года в стране построят 42 новых и реконструируют 37 действующих водохранилищ. Это поможет:

- снизить риск подтоплений;

- обеспечить устойчивое водоснабжение сельского хозяйства;

- сократить зависимость от трансграничных вод.

В северных регионах новые хранилища смогут аккумулировать до 1,5 млрд кубометров паводковой воды и защитят от подтоплений 216 населенных пунктов. На юге – расширят площадь орошаемых земель на 295 тыс гектаров.

В 2025 году Минводы реализует 98 проектов за счет республиканского бюджета и международных финансовых организаций.

«Умные» каналы: автоматизация и дистанционное управление

Один из приоритетов – внедрение автоматизированных оросительных систем в Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях.

В чем суть:

– установка современных затворов с расходомерами;

– программное обеспечение с функцией планирования, контроля и дистанционного управления;

– возможность полностью автоматической работы системы без выезда специалистов на место.

Эти технологии помогут не только экономить воду, но и справедливо распределять ее между аграриями. Ожидается, что потери поливной воды сократятся на 20–30%, а контроль охватит более 420 тыс. га орошаемых земель.

Рост числа фермеров и обновление техники

На сегодняшний день заключили 22,5 тыс. договоров на подачу воды с аграриями, это на 3 тыс. больше, чем в прошлом году.

«Казводхоз» закупает 757 единиц спецтехники и транспорта. Уже получены 273 машины.

Чистая питьевая вода и расширение водопроводов

До конца этого года в стране планируют завершить 12 из 24 проектов по строительству групповых водопроводов. Это обеспечит качественной питьевой водой 153 села, где проживают 423 тысячи человек.

Еще 52 населенных пункта подключат к централизованной системе водоснабжения.

Новые водохранилища и цифровые каналы

В этом году начнется строительство четырех новых водохранилищ и реконструкция еще четырех. Среди них – «Большой Узень» в ЗКО (емкость 28 млн кубометров) для накопления паводковых вод и орошения полей.

В шести регионах страны реконструируют 115 оросительных каналов с применением цифровых решений. Параллельно продолжается работа над расширением и очисткой канала для наполнения Астанинского водохранилища.

В 2025 году в эксплуатацию планируется сдать более 1,9 тыс км ирригационных каналов, что обеспечит водоснабжение 256 тыс га сельхозугодий.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили правила эксплуатации и благоустройства водохранилищ.