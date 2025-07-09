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    10:34, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Правила эксплуатации и благоустройства водохранилищ обновили в Казахстане

    Министерство водных ресурсов и ирригации РК утвердило типовые правила использования водных ресурсов водохранилищ, а также правила технической эксплуатации и благоустройства этих объектов. Соответствующий приказ подписан 30 июня 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Капшагайское водохранилище
    Фото: Минводы

    Документ как комплексный стандарт регулирует все этапы – от водопользования до технического состояния гидротехнических сооружений. Он охватывает как правовой режим эксплуатации, так и благоустройство прибрежной зоны.

    Владельцы плотин, дамб и шлюзов теперь обязаны проводить регулярные осмотры, обследования и ремонты гидротехнических сооружений.

    Установлена четкая периодичность: ежеквартальные и ежегодные осмотры, а при ЧС – внеочередные обследования с обязательным оформлением актов.

    Превышение эксплуатационных нагрузок категорически запрещено. Все действия согласовываются с бассейновыми инспекциями.

    В зимний период необходимо принимать меры против ледовых нагрузок, а сброс воды регулируется для предотвращения зажоров и навалов льда. До весеннего паводка обязательно составление плана и проверка всех механизмов и систем управления.

    Заиленные участки должны очищаться механически или путем промывки с учетом безопасных скоростей течения. В правилах подробно описаны 15 методов укрепления берегов: от посева трав и посадки деревьев до габионной кладки и бетонной облицовки.

    Владелец должен вести журналы осмотров, ремонтов, дежурств и инструктажей, а также хранить проектную и исполнительную документацию, данные по наблюдениям за уровнем воды и состоянием сооружений.

    Все изменения в режиме эксплуатации оформляются распоряжениями и согласовываются с контролирующими органами.

    В прибрежной зоне водохранилищ согласно документу необходимо:

    - регулярно убирать мусор и растительность;

    - проводить озеленение;

    - устанавливать информационные знаки и освещение;

    - соблюдать санитарные и природоохранные нормы.

    Таким образом, реформа направлена на предотвращение ЧС, защиту населения и окружающей среды, продление срока службы сооружений и устойчивое водопользование на фоне изменения климата.

    Ранее сообщалось, что емкость Астанинского водохранилища увеличится на 47 млн кубометров.

    Теги:
    Правительство Минводы и ирригации РК Вода
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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