Правила эксплуатации и благоустройства водохранилищ обновили в Казахстане

Документ как комплексный стандарт регулирует все этапы – от водопользования до технического состояния гидротехнических сооружений. Он охватывает как правовой режим эксплуатации, так и благоустройство прибрежной зоны.

Владельцы плотин, дамб и шлюзов теперь обязаны проводить регулярные осмотры, обследования и ремонты гидротехнических сооружений.

Установлена четкая периодичность: ежеквартальные и ежегодные осмотры, а при ЧС – внеочередные обследования с обязательным оформлением актов.

Превышение эксплуатационных нагрузок категорически запрещено. Все действия согласовываются с бассейновыми инспекциями.

В зимний период необходимо принимать меры против ледовых нагрузок, а сброс воды регулируется для предотвращения зажоров и навалов льда. До весеннего паводка обязательно составление плана и проверка всех механизмов и систем управления.

Заиленные участки должны очищаться механически или путем промывки с учетом безопасных скоростей течения. В правилах подробно описаны 15 методов укрепления берегов: от посева трав и посадки деревьев до габионной кладки и бетонной облицовки.

Владелец должен вести журналы осмотров, ремонтов, дежурств и инструктажей, а также хранить проектную и исполнительную документацию, данные по наблюдениям за уровнем воды и состоянием сооружений.

Все изменения в режиме эксплуатации оформляются распоряжениями и согласовываются с контролирующими органами.

В прибрежной зоне водохранилищ согласно документу необходимо:

- регулярно убирать мусор и растительность;

- проводить озеленение;

- устанавливать информационные знаки и освещение;

- соблюдать санитарные и природоохранные нормы.

Таким образом, реформа направлена на предотвращение ЧС, защиту населения и окружающей среды, продление срока службы сооружений и устойчивое водопользование на фоне изменения климата.

Ранее сообщалось, что емкость Астанинского водохранилища увеличится на 47 млн кубометров.