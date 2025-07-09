Правила эксплуатации и благоустройства водохранилищ обновили в Казахстане
Министерство водных ресурсов и ирригации РК утвердило типовые правила использования водных ресурсов водохранилищ, а также правила технической эксплуатации и благоустройства этих объектов. Соответствующий приказ подписан 30 июня 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ как комплексный стандарт регулирует все этапы – от водопользования до технического состояния гидротехнических сооружений. Он охватывает как правовой режим эксплуатации, так и благоустройство прибрежной зоны.
Владельцы плотин, дамб и шлюзов теперь обязаны проводить регулярные осмотры, обследования и ремонты гидротехнических сооружений.
Установлена четкая периодичность: ежеквартальные и ежегодные осмотры, а при ЧС – внеочередные обследования с обязательным оформлением актов.
Превышение эксплуатационных нагрузок категорически запрещено. Все действия согласовываются с бассейновыми инспекциями.
В зимний период необходимо принимать меры против ледовых нагрузок, а сброс воды регулируется для предотвращения зажоров и навалов льда. До весеннего паводка обязательно составление плана и проверка всех механизмов и систем управления.
Заиленные участки должны очищаться механически или путем промывки с учетом безопасных скоростей течения. В правилах подробно описаны 15 методов укрепления берегов: от посева трав и посадки деревьев до габионной кладки и бетонной облицовки.
Владелец должен вести журналы осмотров, ремонтов, дежурств и инструктажей, а также хранить проектную и исполнительную документацию, данные по наблюдениям за уровнем воды и состоянием сооружений.
Все изменения в режиме эксплуатации оформляются распоряжениями и согласовываются с контролирующими органами.
В прибрежной зоне водохранилищ согласно документу необходимо:
- регулярно убирать мусор и растительность;
- проводить озеленение;
- устанавливать информационные знаки и освещение;
- соблюдать санитарные и природоохранные нормы.
Таким образом, реформа направлена на предотвращение ЧС, защиту населения и окружающей среды, продление срока службы сооружений и устойчивое водопользование на фоне изменения климата.
Ранее сообщалось, что емкость Астанинского водохранилища увеличится на 47 млн кубометров.