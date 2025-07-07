Емкость Астанинского водохранилища увеличится на 47 млн кубометров

По словам главного эксперта управления гидротехнических сооружений Министерства водных ресурсов и ирригации РК Сергея Добрынина, эти работы будут вестись в летне-осенний период в течение 13 лет. До конца октября этого года планируется извлечь 50 тысяч тонн ила. После этого проектный объем водохранилища увеличится на 47 миллионов кубометров.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Отметим, что Астанинское водохранилище, построенное в 1970 году, с момента ввода в эксплуатацию ни разу не очищалось. Это единственный водоем, обеспечивающий столицу питьевой водой. Его общий объем составляет 410,9 миллионов кубометров.

Согласно прогнозам, в 2030 году, при достижении численности населения Астаны в 2 миллиона человек, потребуется 150 миллионов кубометров воды.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

По оценкам специалистов, с учетом климатических условий и периода нереста рыбы, процесс очистки может занять значительное время, поскольку работы возможны лишь около 5 месяцев в году.

Напомним, телепроект «Таза қала» вернулся со вторым сезоном. На этот раз съемочная группа сосредоточила внимание на моногородах и проводит глубокий анализ экологической ситуации в регионах страны. Также в центре внимания — три мегаполиса: Астана, Алматы и Шымкент. Программа выходит дважды в неделю — по понедельникам и средам. Сегодня, 7 июля, в 19:30 стартует первый выпуск в эфире телеканала Jibek Joly.

Кроме того, в столице реализуется проект Green ID, в рамках которого проводится цифровая паспортизация зеленых насаждений. Таким образом, можно получить детальную информацию о каждом дереве в парках.