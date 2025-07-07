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    16:33, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Емкость Астанинского водохранилища увеличится на 47 млн кубометров

    По поручению Президента Астанинское водохранилище впервые за 55 лет проходит очистку. В результате его емкость увеличится на 47 миллионов кубометров. Об этом расскажут в стартовом эфире второго сезона программы «Таза қала» телеканала Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Емкость Астанинского водохранилища увеличится на 47 млн кубометров
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    По словам главного эксперта управления гидротехнических сооружений Министерства водных ресурсов и ирригации РК Сергея Добрынина, эти работы будут вестись в летне-осенний период в течение 13 лет. До конца октября этого года планируется извлечь 50 тысяч тонн ила. После этого проектный объем водохранилища увеличится на 47 миллионов кубометров.

    Емкость Астанинского водохранилища увеличится на 47 млн кубометров
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    Отметим, что Астанинское водохранилище, построенное в 1970 году, с момента ввода в эксплуатацию ни разу не очищалось. Это единственный водоем, обеспечивающий столицу питьевой водой. Его общий объем составляет 410,9 миллионов кубометров.

    Согласно прогнозам, в 2030 году, при достижении численности населения Астаны в 2 миллиона человек, потребуется 150 миллионов кубометров воды.

    Емкость Астанинского водохранилища увеличится на 47 млн кубометров
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    По оценкам специалистов, с учетом климатических условий и периода нереста рыбы, процесс очистки может занять значительное время, поскольку работы возможны лишь около 5 месяцев в году.

    Напомним, телепроект «Таза қала» вернулся со вторым сезоном. На этот раз съемочная группа сосредоточила внимание на моногородах и проводит глубокий анализ экологической ситуации в регионах страны. Также в центре внимания — три мегаполиса: Астана, Алматы и Шымкент. Программа выходит дважды в неделю — по понедельникам и средам. Сегодня, 7 июля, в 19:30 стартует первый выпуск в эфире телеканала Jibek Joly.

    Кроме того, в столице реализуется проект Green ID, в рамках которого проводится цифровая паспортизация зеленых насаждений. Таким образом, можно получить детальную информацию о каждом дереве в парках.

    Теги:
    Вода Астана Экология Водохранилище JIBEK JOLY
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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