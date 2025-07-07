В Астане деревья получат цифровые паспорта

С этого года на каждое дерево будет прикреплен QR-код с полной информацией о нем. Благодаря этому жители смогут узнать, когда дерево было посажено и даже когда оно в последний раз поливалось.

По данным Центра ландшафтного дизайна и архитектуры ТОО «Астанагенплан» НИИ пока оцифровано около 50 деревьев. В дальнейшем планируется установить датчики влажности. С их помощью можно будет своевременно определять дефицит макро- и микроэлементов в почве. Это позволит контролировать состояние деревьев.

Фото: Jibek Joly телеарнасы

Пока такая система внедряется в парках «Жастар» и «Влюбленных».

Напомним, что популярный телепроект «Таза қала» вернулся со вторым сезоном. На этот раз съемочная группа уделяет особое внимание моногородам и более глубоко анализирует экологическую обстановку в разных регионах страны. В фокусе внимания также остаются три мегаполиса — Астана, Алматы и Шымкент.

Программа выходит дважды в неделю — по понедельникам и средам. Первый выпуск нового сезона можно посмотреть уже сегодня в 19:30 в эфире телеканала Jibek Joly.

Ранее мы сообщали, в каких районах Астаны откроются новые парки.