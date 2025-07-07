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    15:28, 07 Июль 2025 | GMT +5

    В Астане деревья получат цифровые паспорта

    В столице стартовал проект Green ID, в рамках которого проводится цифровая паспортизация зеленых насаждений. Таким образом, можно будет получить подробную информацию о каждом дереве в парках. Об этом расскажут в эфире программы «Таза қала» телеканала Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ағаш код
    Фото: Jibek Joly телеарнасы

    С этого года на каждое дерево будет прикреплен QR-код с полной информацией о нем. Благодаря этому жители смогут узнать, когда дерево было посажено и даже когда оно в последний раз поливалось.

    По данным Центра ландшафтного дизайна и архитектуры ТОО «Астанагенплан» НИИ пока оцифровано около 50 деревьев. В дальнейшем планируется установить датчики влажности. С их помощью можно будет своевременно определять дефицит макро- и микроэлементов в почве. Это позволит контролировать состояние деревьев.

    ағаш код
    Фото: Jibek Joly телеарнасы

    Пока такая система внедряется в парках «Жастар» и «Влюбленных».

    Напомним, что популярный телепроект «Таза қала» вернулся со вторым сезоном. На этот раз съемочная группа уделяет особое внимание моногородам и более глубоко анализирует экологическую обстановку в разных регионах страны. В фокусе внимания также остаются три мегаполиса — Астана, Алматы и Шымкент.

    Программа выходит дважды в неделю — по понедельникам и средам. Первый выпуск нового сезона можно посмотреть уже сегодня в 19:30 в эфире телеканала Jibek Joly.

    Ранее мы сообщали, в каких районах Астаны откроются новые парки.

    Теги:
    Астана Экология Деревья JIBEK JOLY Озеленение Благоустройство
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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