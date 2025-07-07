В каких районах Астаны появятся новые парки

По его словам, в этом году в Астане планируется высадить более 1 миллиона саженцев. Также будут благоустроены 180 общественных пространств и дворов, а бульвар «Нурлы жол» будет продлен в южном и западном направлениях. Кроме того, озеленят и улицы, где проходит ЛРТ, чего давно ждали жители города.

— Начаты работы по благоустройству территории под мостом ЛРТ. Например, участок улицы Сыганак от Кабанбай батыра до проспекта Независимости облагораживается по принципу «от фасада до фасада». Это включает в себя пешеходные дорожки, велодорожки, озеленение и полив. В рамках этого проекта даже под мостом ЛРТ высаживаются крупные деревья. Это придаёт инфраструктурным объектам более эстетичный вид. Работы планируется завершить в октябре–ноябре.

Кроме того, приоритет будет отдан двум крупным участкам столицы — от Хан Шатыра до улицы Ш. Айтматова, а также аллее «Мынжылдык» от площади «Казак елі» до нового вокзала. Будет построен бульвар Greenline и создан «зелёный коридор» от улицы Толе би до Ш. Айтматова.

Напомним, что популярный телепроект «Таза қала» вернулся со вторым сезоном. На этот раз съемочная группа сосредоточит внимание на моногородах и более глубоко проанализирует экологическую ситуацию в различных регионах страны. Также в центре внимания окажутся три мегаполиса — Астана, Алматы и Шымкент.

Программа выходит дважды в неделю — по понедельникам и средам. Смотрите в стартовом выпуске сегодня на телеканале Jibek Joly в 19:30.

Ранее в Алматы прошел субботник в рамках акции «Таза Қазақстан».