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    17:13, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Масштабный субботник в рамках акции «Таза Қазақстан» прошёл в Алматы

    Во всех восьми районах Алматы состоялся общегородской субботник в рамках инициативы Президента страны «Таза Қазақстан». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

    Масштабный субботник в рамках акции «Таза Қазақстан» прошёл в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В экологической акции приняли участие более шести тысяч человек — представители общественных организаций, деятели культуры, депутаты маслихата, сотрудники коммунальных служб, волонтёры и неравнодушные горожане.

    Заместитель акима города Алматы Азамат Калдыбеков, принявший участие в мероприятии, подчеркнул важность формирования экологической культуры и поблагодарил всех участников:

    – Изменения происходят не только в санитарном состоянии города, но и в общественном сознании. Надеюсь, такие мероприятия станут доброй традицией. Давайте вместе поддерживать чистоту нашего общего дома, — отметил он.

    Масштабные работы прошли во всех районах мегаполиса. В результате было собрано и вывезено более 1 500 кубометров мусора.

    Масштабный субботник в рамках акции «Таза Қазақстан» прошёл в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    По завершении уборки в ряде локаций состоялись культурные мероприятия и импровизированные концерты для участников и жителей.

    Акция «Таза Қазақстан» в Алматы стала наглядным примером консолидации общества вокруг общих целей. Горожане доказали: чистый город — это результат совместной ответственности и ежедневного вклада каждого.

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    Фото: акимат Алматы

     

    Теги:
    Таза Қазақстан Регионы Казахстана Регионы Экология Акимат Общество Алматы
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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