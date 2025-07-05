Масштабный субботник в рамках акции «Таза Қазақстан» прошёл в Алматы

В экологической акции приняли участие более шести тысяч человек — представители общественных организаций, деятели культуры, депутаты маслихата, сотрудники коммунальных служб, волонтёры и неравнодушные горожане.

Заместитель акима города Алматы Азамат Калдыбеков, принявший участие в мероприятии, подчеркнул важность формирования экологической культуры и поблагодарил всех участников:

– Изменения происходят не только в санитарном состоянии города, но и в общественном сознании. Надеюсь, такие мероприятия станут доброй традицией. Давайте вместе поддерживать чистоту нашего общего дома, — отметил он.

Масштабные работы прошли во всех районах мегаполиса. В результате было собрано и вывезено более 1 500 кубометров мусора.

Фото: акимат Алматы

По завершении уборки в ряде локаций состоялись культурные мероприятия и импровизированные концерты для участников и жителей.

Акция «Таза Қазақстан» в Алматы стала наглядным примером консолидации общества вокруг общих целей. Горожане доказали: чистый город — это результат совместной ответственности и ежедневного вклада каждого.