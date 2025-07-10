Как проходит цифровизация сельского хозяйства в Казахстане

Благодаря внедрению современных технологий растет продуктивность и эффективность сельского хозяйства в стране.

Как сообщили в министерстве, появились фермы, работающие на основе искусственного интеллекта.

— В Казахстане всего насчитывается 2243 фермы. Активно внедряются цифровые фермы, и на сегодня их количество по стране превысило 200. Такие фермы используют технологии точного земледелия, дроны, сенсоры и GPS-системы для сбора данных о состоянии почвы и растений в режиме реального времени, что позволяет оптимизировать процессы посева, внесения удобрений и орошения, — сообщают специалисты министерства.

Фото: акимат области Жетысу

К примеру, в Северо-Казахстанской и Костанайской областях широко применяются системы спутникового мониторинга полей, агрохимический анализ и точечное внесение удобрений.

В области Жетысу и Восточно-Казахстанской области в животноводстве внедрены роботы-дояры с искусственным интеллектом, автоматизированные системы кормления и решения по контролю микроклимата.

В Павлодарской области внедрены технологии водосбережения и автоматизированного орошения.

Также в сельском хозяйстве используются дроны для выпаса скота, GPS-трекеры, электронные карты и отечественные платформы управления. В некоторых регионах проходят испытания беспилотной техники.

Фото: Қызылорда облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы

— В последние годы аграрии все чаще применяют современную сельскохозяйственную технику — тракторы и самоходные комбайны с GPS и автопилотом от таких брендов, как John Deere и Claas. Сейчас уже начали использовать беспилотные тракторы. Такая техника используется в рамках точного земледелия, так как она позволяет повысить точность посевных работ, сократить затраты и увеличить урожайность. Внедрение цифровых технологий особенно активно происходит в северных регионах страны. Кроме того, возможность отслеживать стадо в режиме реального времени и оперативно реагировать на возникающие проблемы при выпасе животных — все это стало возможно благодаря использованию дронов. В Казахстане их уже применяют в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областях, — говорится в ответе.

Фото: акимат области Жетысу

Отметим, что в селе Балпык области Жетысу функционирует цифровая молочная товарная ферма. Пока это единственная цифровая ферма в регионе.

— На молочной товарной ферме за дойным стадом ухаживают роботы. Благодаря этому животные содержатся в максимально комфортных условиях. Чтобы коровы были здоровыми и давали больше молока, за состоянием каждой из них круглосуточно следят с помощью современных цифровых технологий, — сообщили в акимате области Жетысу.

Коровы свободно передвигаются по помещению и самостоятельно подходят к доильному аппарату.

Робот-дояр определяет физиологическое состояние животного, и на мониторе отображается вся информация, включая количество и качество молока.

Робот полностью автоматизирован и сам определяет, нужно ли доить корову.

Фото: акимат области Жетысу

После доения обязательно проводится процедура дезинфекции. На ферме работает 10 таких роботов.

В 2024 году в аграрной сфере реализовано 287 инвестиционных проектов на сумму 280,3 млрд тенге, в этом году реализуются 284 проекта на сумму 614,5 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в 2025 году площадь земель с использованием водосберегающих технологий увеличится до 612 тысяч гектаров.

Напомним, основной этап сельскохозяйственной переписи пройдет с 1 августа по 20 октября 2025 года.