Предварительный обход домохозяйств в рамках сельхозпереписи пройдет в Казахстане

На этом этапе переписной персонал уточнит списки домохозяйств, подлежащих основному опросу, чтобы подтвердить фактическое проживание и ведение личного подсобного хозяйства по выбранным адресам.

Список городов, где будет проведен предварительный обход (листинг)

Фото: Бюро национальной статистики

Основной этап сельскохозяйственной переписи пройдет с 1 августа по 20 октября 2025 года. В нем примут участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, включая крестьянские и фермерские хозяйства, занимающиеся животноводством, растениеводством и рыбоводством, а также домашние хозяйства, имеющие земельные участки для личного подсобного хозяйства и/или сельскохозяйственных животных.

Онлайн-этап этап пройдет с 1 по 31 августа на портале sanaq.gov.kz, где респонденты смогут самостоятельно заполнить переписные листы. С 20 сентября по 20 октября – офлайн-этап, в ходе которого интервьюеры посетят те домохозяйства, которые не прошли онлайн-опрос.