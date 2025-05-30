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    10:34, 30 Май 2025 | GMT +5

    Предварительный обход домохозяйств в рамках сельхозпереписи пройдет в Казахстане

    С 1 по 30 июня 2025 года в 70 городах страны будет проведен предварительный обход домохозяйств (листинг), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

    кони, лошади, скот, степь
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    На этом этапе переписной персонал уточнит списки домохозяйств, подлежащих основному опросу, чтобы подтвердить фактическое проживание и ведение личного подсобного хозяйства по выбранным адресам.

    Список городов, где будет проведен предварительный обход (листинг)

    Список городов, где будет проведен предварительный обход (листинг)
    Фото: Бюро национальной статистики

    Основной этап сельскохозяйственной переписи пройдет с 1 августа по 20 октября 2025 года. В нем примут участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, включая крестьянские и фермерские хозяйства, занимающиеся животноводством, растениеводством и рыбоводством, а также домашние хозяйства, имеющие земельные участки для личного подсобного хозяйства и/или сельскохозяйственных животных.

    Онлайн-этап этап пройдет с 1 по 31 августа на портале sanaq.gov.kz, где респонденты смогут самостоятельно заполнить переписные листы. С 20 сентября по 20 октября – офлайн-этап, в ходе которого интервьюеры посетят те домохозяйства, которые не прошли онлайн-опрос.

    Теги:
    Общество Сельхозперепись Статистика
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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